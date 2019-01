Prima reacție a lui Bogdan de la Insula Iubirii, după ce Hannelore a anunțat că au divorțat!

Hannelore a transmis un mesaj destul de lung prin care a anunțat separarea de Bogdan și motivele care i-au făcut să divorțeze. Bărbatul a avut și el un mesaj de transmis.

”După ce toată lumea m-a întrebat, am hotărât să confirm și eu, că este adevărat, eu și Hanne nu mai formăm un cuplu de ceva vreme. Cred că a fost o decizie de comun acord . Îi doresc numai bine, să fie fericită și să își îndeplinească tot ce își propune’”, a transmis Bogdan într-un filmuleț postat pe Instagram.

„Recunosc că în ultima vreme am mințit, da, am mințit și m-am mințit. Am plâns și nu știam de ce, am refuzat și nu știam pentru ce. Am ajuns la ideea că da, voi aveti dreptate, am mințit, mint și m-am mințit și v-am mințit. Și astfel am pierdut, am pierdut șansa să cunosc măcar un om minunat, pe el, prințul pe cal alb. Cine știe ce ar fi fost, poate mult, poate puțin, poate nimic, poate doar un prieten important. Am învățat ceva important datorită Insulei iubirii: că viața se trăiește nu se îngroapă, că sentimentele se recunosc şi nu se ascund, că oamenii se schimbă mereu și nu se cimenteaza pentru eternitate si că nu trebuie să ne fie frică, să ne ascundem. Să fim așa cum suntem. Da, Andy e un barbat frumos si mi-a plăcut, e un barbat interesant, m-a atras si am vrut să mă ascund. Dar am greșit si realitatea ați văzut-o voi. Mă bucur că l-am cunoscut și de asemenea soțul meu sau fostul, e un om bun, care m-a susținut şi care a fost alaturi de mine, am avut momente frumoase dar şi grele, un bărbat lânga care m-am maturizat, am învățat şi față de care în unele situații am greşit, un om minunat, dar nu ne potrivim, poate nu acum sau poate nici in viitor (…)” este o parte din mesajul transmis de Hannelore pe Facebook.

Hannelore s-a întâlnit cu ispita Andi

Abia ce s-a aflat că Hannelore nu mai formează un cuplu cu Bogdan, că deja apare o nouă bombă. Blonda, aparent asumată în privința statutului ei de burlăciță, a apărut la un eveniment fără verighetă.

Și de parcă asta nu era destul, hopa! Iată că la același eveniment s-a aflat și Andi, ispita care i-a căzut cu tronc în emisiune. Și, spre surprinderea tuturor, drumurile celor doi s-au intersectat în mare stil, scrie spynews.ro

În câteva imagini postate online, Hannelore și Andi au parte de o revedere foarte fericită. Cu brațele pline de trandafiri, Andi o sărută suav pe obraz pe femeia de care se îndrăgostise pe „Insula iubiri”.

La rândul ei, Hannelore îi zâmbește larg și îi acceptă trandafirul primit în dar de la cel care i-a făcut inima să tresară în Thailanda.