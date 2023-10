Primele declarații ale lui Denis Roabeș, după ce a renunțat la ”Vocea României”, de pe PRO TV! Adevăratul motiv al juratului: ”Mi-a furat mult!”

Fanii emisiunii Vocea României i-au putut simți lipsa lui Denis Roabeș, care a ales să se retragă din show-ul de la Pro TV, după un singur sezon pe micile ecrane. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, solistul trupei The Motans a dezvăluit motivul din spatele deciziei drastice. Se pare că ar fi vorba despre timpul petrecut la filmări, fapt ce îl condiționa pe artist, oprindu-l din a-și concentra energia în studio și la concerte.

Denis Roabeș are în plan un turneu național, la care lucrează intens. Solistul are și o armă secretă în această luptă a perfecționării artistice. Artistul „suferă” de OCD, o „tulburare” ce îl ajută să fie extrem de riguros și organizat!

„Tulburarea” de care suferă Denis Roabeș, recunoscută de artist: „E un lucru care mă ajută!”

CANCAN.RO: Cum îți merge „turneul”, Denis?

Denis Roabeș: Am fost prin țară, dar turneu încă n-am făcut. Mai e de lucrat un pic acolo. E posibil să fie atât de complex, încât să îl reprogramăm pentru anul viitor, tot turneul.

CANCAN.RO: Se întâmplă asta pentru că tu ești un perfecționist?

Denis Roabeș: Uneori sunt prea perfecționist.

CANCAN.RO: Ești agasant de tipicar?

Denis Roabeș: Nu, doar am o mică înclinare spre OCD (tulburare obsesiv-compulsivă).

CANCAN.RO: Se manifestă și acasă această tulburare?

Denis Roabeș: Nu, acasă sunt un om normal. Dar e un lucru care mă ajută, atât profesional, cât și în viață. E bine mereu să ai tendința de a face cu 10% mai mult și mai bine.

Solistul trupei The Motans dezvăluie adevăratul motiv pentru care a renunțat la scaunul de jurat din show-ul Vocea României

CANCAN.RO: Cum a fost să iei decizia de a nu mai fi jurat la Vocea României?

Denis Roabeș: Cred că a fost o decizie luată înainte cu mult de a face public acest anunț. Am decis că, cel puțin în anii următori, să pun accentul pe muzică. La Vocea României a fost o experiență foarte faină, foarte vastă, dar mi-a furat foarte mult din timp. Și mi-am dat seama că trebuie să prioritizez fie una, fie cealaltă chestie. Așa că am decis să pun pe primul loc muzica. Pentru că totuși asta fac, pentru asta am venit aici, pentru asta sunt aici!

