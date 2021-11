Primele declarații ale lui Rareș, fostul iubit al Anei Mocanu, după ce a fost agresat la un concert susținut de Jador: ”Am fost desfigurat de 7 persoane”

Un scandal de proporții a izbucnit la unul dintre concertele lui Jador, organizat în Londra! Mai mulți petrecăreți s-au luat la bătaie, iar fostul iubit al Anei Mocanu a ajuns la spital. Acum, Rareș a oferit și primele declarații.

Sâmbătă seară, Jador a fost invitat să cânte în Londra. Imediat după ce s-a terminat evenimentul, Rareș l-a condus pe artist la mașină. Iar atunci a observat că sunt urmăriți de mai mulți bărbați. Fostul iubit al Anei Mocanu a reușit să-l urce rapid în mașină pe Jador, însă el a fost tras de indivizii care au început să-l bată cu bestialitate.

”Am organizat o serie de evenimente aici în Londra, primul a fost vineri la Londra, a decurs foarte, foarte bine, doar că sâmbătă la Birmingham l-am condus, după terminarea concertului, pe Jador la mașină și am observat că suntem urmăriți de câteva persoane dubioase, așa că am reușit să-l urc în mașină pe Jador și să plece, doar că imediat am fost tras între mașinile acelea și pur și simplu bătut și desfigurat de șapte persoane”, a declarat Rareș pentru Spynews.

Rareș a stat internat timp de o zi în spital. El a fost lovit în zona capului, iar medicii i-au precizat că are o fractură de pomete, dar și o fractură în zona ochiului. Tânărul nu știe de ce anume indivizii au sărit la bătaie, dar își imaginează că de fapt ar fi vrut să-l jefuiască: ”Doar o persoană cunosc, nu cunosc motivul, cred că au crezut că am bani la mine sau pur și simplu și-au dorit să ne bată și pe mine și pe Jador, nu înțeleg care a fost ideea, legea își va face dreptate, locuiesc aici în U.K și am încredere că totul va fi exact așa cum trebuie”, a mai spus fostul iubit al Anei Mocanu.

Rareș și Ana, relație cu năbădăi

Șatena l-a cunoscut pe Rareș în străinătate, la un eveniment la care au participat amândoi. Fosta asistentă TV nu a vrut să dea foarte multe detalii despre noul ei iubit și a vrut să-și trăiască povestea amoroasă în liniște.

După câteva luni, însă, Ana Mocanu anunța despărțirea. Ulterior… s-au împăcat, însă lanțul de iubire s-a rupt din nou! Radia de fericire și părea să-și fi găsit sufletul-pereche. Lucrurile, însă, au luat o turnură neașteptată și cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. (CITEȘTE ȘI: ANA MOCANU ȘI-A ÎNGRIJORAT FANII. CU CE PROBLEME DE SĂNĂTATE SE CONFRUNTĂ FOSTA ASISTENTĂ TV)

”Am avut niște discuții și am ajuns la concluzia amândoi că cel mai bine este să luăm o pauză. Eu am pus punct relației. Am fost asumată, am fost fericită, a fost o relație foarte frumoasă, cu multe amintiri frumoase , doar că pe parcurs… noi doi fiind două caractere puternice, am avut așa parte de anumite discuții… pentru mine pauză e tot despărțire”, a declarat Ana Maria Mocanu la Antena Stars.