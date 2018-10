Primele declarații ale lui Tavi Clonda după ce a aflat că va deveni, din nou, tătic de fetiță: ”S-a întâmplat. Nu ne așteptam”

Tavi Clonda va deveni, din nou, tătic de fetiță în martie anul viitor. Artistul este în culmea fericirii, iar după ce a aflat marea veste au apărut și primele declarații!

După ce a aflat că va deveni, din nou, tătic de fetiță, Tavi Clonda a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de Gabriela Cristea și de fetița lor, Bella Victoria Margot. Cei trei sunt extrem de zâmbitori, iar la descriere artistul a menționat-o și pe viitoarea lui fiică. Iar acum Tavi Clonda a dat și primele declarații. (CITEȘTE ȘI: IATĂ CE SUMĂ A ÎNCASAT GABRIELA CRISTEA DE LA STAT PENTRU CONCEDIUL DE MATERNITATE! DOCUMENT FĂCUT PUBLIC DE MINISTERUL CONDUS DE OLGUȚA VASILESCU)

„Vestea a venit aşa, pe nepusă masă pentru amândoi, atât pentru mine cât şi pentru Gabriela. Nu ne aşteptam. S-a întâmplat, nu ne aşteptam şi a venit cu testul ca în filme, ştii.. uite ce avem aici. Băi nu se poate, hai să vedem. A fost tot într-un weekend, aşa cum a fost şi cu Victoria şi am fost surprins plăcut şi fericit. Majoritatea prietenilor se aşteptau să facem un băieţel. Eu m-am bucurat enorm, mie îmi plac fetiţele. Eu o să ştiu să le împac pe amândouă când o să se certe, pentru că o să fie şi un moment din ăla la un moment dat. Ce să spun? Are tata acasă trei fetiţe. Una mai mare şi două mai mititele. O să aibă tata grijă de toate fetele lui. Victoria nu conştientizează, dar ceva feeling-uri începe să aibă pentru că ne aude pe noi în casă cum vorbim, cum vorbim cu bebeluşul şi atunci uşor uşor o să îşi dea seama că este vorba este o altă fiinţă, să zic aşa, o altă energie, o altă dragoste. Ne căutam pe cineva să aibă grijă, o bonă să vină în permanenţă să ne ajute cu cea mică şi cu cea mică. Vom avea nevoie de ajutor”, a spus Tavi Clonda la Antena Stars.

Gabriela Cristea însărcinată în cinci luni

În vârstă de 44 de ani, Gabriela Cristea va deveni mămică pentru a doua oară. Astfel, anul viitor, fiica lor, Victoria, va deveni surioara mai mare. Vestea că vor avea încă un copil a fost făcută publică, la doar o săptămână după ce tatăl lui Tavi Clonda a murit.

În timpul unei declarații pe care a făcut-o recent, îndrăgita prezentatoare a dezvăluit că nu se aștepta să rămână gravidă pentru a doua oară. (VEZI ȘI: GABRIELA CRISTEA, DEZVĂLUIRI DESPRE A DOUA SARCINĂ: ”AM VĂZUT DOUĂ LINIUȚE, ERA SĂ LEȘIN!”)

“Eu nu mă așteptam să fiu însărcinată, pentru că nu mă simțeam a fi însărcinată. Țineam cură de slăbire, îmi doream așa, să facem lucruri pentru noi. Și m-am trezit că sunt într-o întârziere, ca să zic așa, nu îmi suna nimeni la ușă. Nu a venit o zi, 2, 3.. .și tot așa, după care, la un moment dat, am zis să vedem ce putem face, că trebuie să o sun pe doamna doctor. Dar înainte, eu sigură pe mine că nu sunt însărcinată, mi-am făcut testul așa… dar, nu am terminat bine de făcut testul, și am văzut două liniuțe, era să leșin. M-am dus în cameră, unde Tavi mustăcea și el și i-am zis: «Na de aici!»”, a declarat soția lui Tavi Clonda.