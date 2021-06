Primele declarații oficiale ale lui Nicole Cherry despre sarcină: „Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”

Nicole Cherry nu a mai putut să țină secretul, recunoscând, în mod oficial că este însărcinată cu primul ei copil. Vedeta și-a anunțat sarcina, pe rețelele de socializare, postând o imagine cu burtica de gravidă și un mesaj emoționant adresat atât iubitului său, cât și bebelușului care se va naște în curând.

Artista s-a inspirat chiar de la celebra Katy Perry, ce și-a anunțat venirea pe lume a primului său copil alături de Orlando Bloom tot printr-un videoclip.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati?”, a cris Nicole Cherry pe Instagram, alături de imaginea de milioane.

Ce zicea tatăl artistei despre sarcină

Cu puțin înainte de anunțul oficial, tatăl lui Nicole Cherry a vorbit despre sarcină, fară însă să își dea de gol fiica de doar 22 de ani.

„Îmi doresc să devin bunic, este ceva normal, orice om își dorește acest lucru, însă nu este momentul acum pentru Nicole. Tot ce s-a spus despre ea, cum că ar fi gravidă, nu este adevărat, momentan”, a declarat George Ghinea, tatăl lui Nicole Cherry.