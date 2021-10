Primele imagini cu Alec Baldwin după ce a împușcat mortal o femeie pe platourile de filmare

Actorul Alec Baldwin a descărcat accidental o armă de recuzită pe platourile de filmare ale producției ”Rust” și a provocat o tragedie. Directorul de imagine Halyna Hutchins a murit și regizorul Joel Souza a fost rănit grav.

Alec Baldwin a fost fotografiat la scurt timp după ce a împușcat mortal o femeie pe platourile de filmare și după ce le-ar fi dat anchetatorilor primele declarații despre incident.

Două imagini au fost postate pe Twitter de către jurnalistul CBS Rick Folbaum. În una din fotografii, actorul vorbește la telefon, iar pe chip i se poate citi groaza.

În a doua imagine, Alec Baldwin stă aplecat cu mâinile sprijinite de genunchi, într-un gest care arată, de asemenea, că este tulburat.

Another photo of Baldwin, outside sheriff’s office in Santa Fe. Photo: Jim Weber, The New Mexicanhttps://t.co/I7re4PenOE pic.twitter.com/DZHUGNlsoz

— Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021