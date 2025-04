Primele imagini cu băiețelul lui Jador și al Oanei Ciocan. Artistul a făcut publică filmarea: ”Seamănă cu taică-su!”

Jador a publicat primele imagini cu băiețelul lui și al Oanei Ciocan! Artistul nu a putut ține un moment atât de important departe de ochii fanilor, așa că a făcut publică filmarea pe rețelele de socializare! Iată ce reacție a avut cântărețul!

Primele imagini cu bebelușul lui Jador și al Oanei Ciocan au făcut ravagii pe rețelele de socializare! Artistul le-a arătat fanilor ecografia micuțului lor, iar reacțiile nu au întârziat să apară! Cei doi au fost vizibil emoționați!

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Jador și Oana Ciocan se bucură de momente de vis de când au aflat că vor deveni părinți. Cântărețul este foarte activ pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente speciale cu persoanele care îl urmăresc în mediul online. De data aceasta, artistul a publicat pe TikTok un videoclip cu partenera lui la medic, iar cu această ocazie a prezentat și prima ecografie a copilului lor.

Jador a avut o primă reacție atunci când a văzut pentru prima oară imaginile și a căutat asemănări între el și băiatul lor. Artistul așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va strânge pentru prima oară în brațe copilul, iar atunci visul lui va deveni realitate.

„Băăă! N-are nasul chiar așa mare, îl are asa mare, dar nu-i chiar atât de mare. Wow! Ce grăsan e! E chinezoi, are ochii ca tata. Are ochii mici, de chinezoi, ori că e prea gras. Ai văzut ce fălci are? Cine îmi duce mie în familia mai departe? Ciocanul ăsta!”, a mărturisit Jador pe TikTok.