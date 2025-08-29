Primele imagini cu bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg. Era baricadat de peste 12 ore!

Primele imagini cu bărbatul din Otopeni, prins după 12 ore de negocieri. Suspectul crimei a fost scos în cătușe din apartament!

Momente tensionate s-au încheiat în Otopeni, după ce bărbatul de 28 de ani suspectat că și-a ucis fiul vitreg de aproape trei ani a fost imobilizat de trupele speciale. După mai bine de 12 ore de negocieri, polițiștii au forțat intrarea în apartamentul în care acesta se baricadase și l-au scos în cătușe, sub privirile locatarilor.

Bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg a fost capturat

Primele imagini surprinse la fața locului îl arată pe tânăr vizibil marcat, escortat de mascați și urcat într-o mașină a poliției. Zona a fost complet blocată pe durata operațiunii, iar zeci de oameni au asistat la intervenția de amploare.

Operațiunea a început după ce autoritățile au stabilit că bărbatul, considerat principal suspect în moartea violentă a copilului vitreg, refuză să coopereze și amenință cu gesturi extreme. În apartament se aflau inițial fiul său de un an și o rudă apropiată. Copilul a fost scos în siguranță în cursul dimineții, după ore de tensiune, însă suspectul a refuzat până în ultimul moment să se predea.

Primele concluzii ale anchetei arată că tragedia a început pe 23 august, când copilul de doi ani și opt luni a fost găsit fără viață. Inițial, mama a susținut că decesul ar fi fost cauzat de o problemă medicală, însă necropsia a confirmat că băiețelul fusese victima unor lovituri repetate. Abia ulterior, femeia a recunoscut că partenerul ei ar fi cel care a agresat copilul în mod repetat.

După capturare, suspectul a fost transportat sub escortă la audieri. El urmează să fie reținut preventiv, în cadrul unei anchete pentru omor calificat și violență domestică.

Autoritățile au anunțat că minorul de un an, salvat din apartament, se află în afara oricărui pericol, fiind preluat de medici. De asemenea, rudele aflate în apartament au fost puse în siguranță.

