Acasă » Știri » Primele imagini cu bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg. Era baricadat de peste 12 ore!

Primele imagini cu bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg. Era baricadat de peste 12 ore!

De: Anca Chihaie 29/08/2025 | 23:39
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
16 poze
Vezi galeria foto

Primele imagini cu bărbatul din Otopeni, prins după 12 ore de negocieri. Suspectul crimei a fost scos în cătușe din apartament!

Momente tensionate s-au încheiat în Otopeni, după ce bărbatul de 28 de ani suspectat că și-a ucis fiul vitreg de aproape trei ani a fost imobilizat de trupele speciale. După mai bine de 12 ore de negocieri, polițiștii au forțat intrarea în apartamentul în care acesta se baricadase și l-au scos în cătușe, sub privirile locatarilor.

Bărbatul din Otopeni bănuit că și-a ucis fiul vitreg a fost capturat

Primele imagini surprinse la fața locului îl arată pe tânăr vizibil marcat, escortat de mascați și urcat într-o mașină a poliției. Zona a fost complet blocată pe durata operațiunii, iar zeci de oameni au asistat la intervenția de amploare.

Operațiunea a început după ce autoritățile au stabilit că bărbatul, considerat principal suspect în moartea violentă a copilului vitreg, refuză să coopereze și amenință cu gesturi extreme. În apartament se aflau inițial fiul său de un an și o rudă apropiată. Copilul a fost scos în siguranță în cursul dimineții, după ore de tensiune, însă suspectul a refuzat până în ultimul moment să se predea.

Alimentul adorat de toți tinerii din România este, de fapt, cancerigen. Dr. Virgiliu Stroescu explică motivul
Alimentul adorat de toți tinerii din România este, de fapt, cancerigen. Dr. Virgiliu...
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a...

Primele concluzii ale anchetei arată că tragedia a început pe 23 august, când copilul de doi ani și opt luni a fost găsit fără viață. Inițial, mama a susținut că decesul ar fi fost cauzat de o problemă medicală, însă necropsia a confirmat că băiețelul fusese victima unor lovituri repetate. Abia ulterior, femeia a recunoscut că partenerul ei ar fi cel care a agresat copilul în mod repetat.

După capturare, suspectul a fost transportat sub escortă la audieri. El urmează să fie reținut preventiv, în cadrul unei anchete pentru omor calificat și violență domestică.

Autoritățile au anunțat că minorul de un an, salvat din apartament, se află în afara oricărui pericol, fiind preluat de medici. De asemenea, rudele aflate în apartament au fost puse în siguranță.

DUPĂ 12 ORE DE NEGOCIERI, BĂRBATUL DIN OTOPENI BĂNUIT CĂ ȘI-A UCIS FIUL VITREG A FOST PRINS! IMAGINI DE LA FAȚA LOCULUI

Tags:
Iți recomandăm
Maria Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Brînză. N-a mai ținut cont de nimic: ”Îl luam în cameră, la mine”
Știri
Maria Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Brînză. N-a mai ținut cont de nimic:…
Primul concurent eliminat de la Mireasa, sezonul 12. Mesajul transmis de Simona Gherghe: ”Îmi pare rău!”
Știri
Primul concurent eliminat de la Mireasa, sezonul 12. Mesajul transmis de Simona Gherghe: ”Îmi pare rău!”
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
Mediafax
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie...
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Adevarul
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
Mediafax
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar...
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
Click.ro
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai...
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de...
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
Antena 3
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o...
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Digi 24
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
O nouă controversă generată de Dan Tanasă, după ce a reclamat că a primit amenințări online: Nu le trimit singur
Digi24
O nouă controversă generată de Dan Tanasă, după ce a reclamat că a primit amenințări...
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Ricky Martin aduce la București turneul „Live 2025”! Biletele au fost deja puse în vânzare
kanald.ro
Ricky Martin aduce la București turneul „Live 2025”! Biletele au fost deja puse în vânzare
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de...
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
kfetele.ro
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt...
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e?...
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
go4it.ro
Reclame înșelătoare, prin care îți pot fi furate datele și criptomonedele, circulă pe Facebook
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Zodiile care atrag norocul de partea lor în perioada următoare. Își vor schimba complet destinul în această toamnă
Fanatik.ro
Zodiile care atrag norocul de partea lor în perioada următoare. Își vor schimba complet destinul...
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
Fanatik.ro
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
ANAF, în control la nuntă. Banii românilor trebuie verificați. Restaurantele vor fi obligate să dea raport complet
Capital.ro
ANAF, în control la nuntă. Banii românilor trebuie verificați. Restaurantele vor fi obligate să dea...
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
Romania TV
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile...
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Demisie de răsunet în televiziunea din România. A rupt contractul după 14 ani: S-a terminat! Evoluez
Capital.ro
Demisie de răsunet în televiziunea din România. A rupt contractul după 14 ani: S-a terminat!...
Topul castelelor misterioase din România. Ascund povești bizare și evenimente inexplicabile
evz.ro
Topul castelelor misterioase din România. Ascund povești bizare și evenimente inexplicabile
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
Gandul.ro
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o...
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut...
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina...
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste! Gelozia îi va ruina relația cu partenerul
radioimpuls.ro
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste!...
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
Fanatik.ro
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine...
Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția fotbalistului
Fanatik.ro
Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția...
Știrile zilei, 26 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Căzută în depresie, vedeta și-a făcut planul diabolic pentru a se angaja la PRO TV. A inventat un ...
Căzută în depresie, vedeta și-a făcut planul diabolic pentru a se angaja la PRO TV. A inventat un personaj imaginar și… ”Le-am zis că vine Hector, eu sunt doar ajutorul lui!”
Detalii zguduitoare! Disperat să se împace cu ea, Alex Bodi și-a terorizat fosta soție cu zeci de ...
Detalii zguduitoare! Disperat să se împace cu ea, Alex Bodi și-a terorizat fosta soție cu zeci de mesaje și apoi și-a lovit fiica: ”Îți sparg fața! Nu ai vrut să fim prieteni, trebuie să…”
Detalii incendiare din triunghiul amoros în care a fost prins protejatul lui Dan Bursuc! Soția a aflat ...
Detalii incendiare din triunghiul amoros în care a fost prins protejatul lui Dan Bursuc! Soția a aflat și… A ”ars-o” grav pe amanta de la X FACTOR!
Gabriela Cristoiu, bomba-sexy de la Capatos, a luat decizia surprinzătoare: se mărită la închisoare!
Gabriela Cristoiu, bomba-sexy de la Capatos, a luat decizia surprinzătoare: se mărită la închisoare!
Maria Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Brînză. N-a mai ținut cont ...
Maria Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Brînză. N-a mai ținut cont de nimic: ”Îl luam în cameră, la mine”
Primul concurent eliminat de la Mireasa, sezonul 12. Mesajul transmis de Simona Gherghe: ”Îmi pare ...
Primul concurent eliminat de la Mireasa, sezonul 12. Mesajul transmis de Simona Gherghe: ”Îmi pare rău!”
Vezi toate știrile
×