Acasă » Exclusiv » Primele imagini cu moştenitoarea Dedeman mireasă! Nunta anului pe Isola del Garda!

Primele imagini cu moştenitoarea Dedeman mireasă! Nunta anului pe Isola del Garda!

De: Andrei Iovan 21/09/2025 | 23:42
Primele imagini cu moştenitoarea Dedeman mireasă! Nunta anului pe Isola del Garda!
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
25 poze
Vezi galeria foto

Așteptarea a luat sfârșit! CANCAN.RO are primele imagini de la nunta Karinei Pavăl și a lui Dragoș Iamandoiu, confirmând ceea ce mulți anticipau, evenimentul este într-adevăr o veritabilă nuntă a anului! Marele eveniment are loc pe o insulă, iar asta a însemnat o sumă considerabilă. Mai exact, 100.000 de euro pentru închiriere. Stați alături de noi, urmează imagini în premieră națională și amănunte de senzație!

Ziua cea mare și-a deschis cortina cu momente desprinse parcă din povești: invitații nunții Karinei Pavăl și lui Dragoș Iamandoiu au fost duși cu vaporul pe Isola del Garda, o insulă de vis de pe Lacul Garda, unde închirierea a costat 100.000 de euro.

Karina Pavăl, în rochie de mireasă, împreună cu tatăl ei, Dragoș Pavăl și soțul ei, Dragoș Iamandoiu
Karina Pavăl, în rochie de mireasă, împreună cu tatăl ei, Dragoș Pavăl și soțul ei, Dragoș Iamandoiu

Insula este cea mai mare de pe lac, proprietate privată aparținând familiei Cavazza. Parcul și grădinile insulei combină stilurile italian și englezesc. Există porțiuni cu plante exotice, terase suspendate, grădini formale, mixuri de verdeață locală și specii aduse din depărtare. Ce să mai, o adevărată încântare! Dar stați să vedeți ce rochie de mireasă a ales Karina Pavăl!

Karina Pavăl, apariție fabuloasă în rochie de mireasă

Moștenitoarea imperiului Dedeman a atras toate privirile într-o rochie de mireasă cu un design atemporal, din dantelă, cu mâneci lungi, care i-a pus în valoare silueta și eleganța naturală.Cu linii fluide și detalii rafinate, rochia a adus aminte de marile prințese, fiind în același timp discretă și spectaculoasă.

Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o siluetă de vis
Dieta bizară a lui Marilyn Monroe. Ce alimente consuma celebra actriță, pentru o...

Dragoș Iamandoiu n-a făcut nici el concesii la stil: sacou alb imaculat, pantaloni negri, papion negru, combinând contrastul clasic cu eleganța ceremoniei. Împreună, au conturat un tablou demn de o uniune care promite să realizeze lucruri mărețe.

Mirii și invitații au mers pe insulă cu un vapor
Mirii și invitații au mers pe insulă cu un vapor

Ca un adevărat gentleman, Dragoș și-a ajutat viitoarea soție cu trena rochiei de mireasă. Până să ajungă la locație, mireasa a ales să poarte încălțăminte comodă, iar pantofii nude cu platformă și toc înalt i-a ținut în mână chiar Dragoș Pavăl, tatăl Karinei. Socrul mic a fost nedespărțit de fiica lui, a sorbit-o din priviri, iar fericirea se putea citi lesne pe chipul lui. Rămâneți alături de noi, vom reveni cu alte imagini spectaculoase și detalii de la nuntă despre care se va vorbi multă vreme de acum înainte!

CITEȘTE ȘI: ”Ginerele” Dedeman, în acțiune: AȘA, DA! Iubitul Karinei, moștenitoarea imperiului de bricolaj, nu ține cont de etichetă

NU RATA: Moștenitoarea imperiului Dedeman este, cu adevărat, adorabilă. Părinții ei au o avere de 3 miliarde €, dar ea… Karina Pavăl & iubi, apariție spectaculoasă în Floreasca

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că nu te-am ales pe tine?” Ce s-a întâmplat între el și ispita mămică
Exclusiv
Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că…
Viața amoroasă a actorului de la ProTV, scenariu de telenovelă! După ce şi-a înşelat iubita fotomodel cu ştirista de la Meteo, familia fostei soţii rupe tăcerea! “I-am spus că…”
Exclusiv
Viața amoroasă a actorului de la ProTV, scenariu de telenovelă! După ce şi-a înşelat iubita fotomodel cu ştirista…
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia Bishal și căminul pe care l-a părăsit pentru un trai mai bun. „Așa erau românii în anii 2000”
Gandul.ro
Un nepalez care lucrează de 4 ani în România s-a întors acasă. Cum...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Nutriţionistul Mihaela Bilic, în vizorul Colegiului Medicilor după o postare controversată. „Afirmațiile nu au dovadă științifică”
Adevarul
Nutriţionistul Mihaela Bilic, în vizorul Colegiului Medicilor după o postare controversată. „Afirmațiile nu...
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
Digi24
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în...
Parteneri
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră!...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Click.ro
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”....
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C,...
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Digi 24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau...
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război....
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din...
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
kfetele.ro
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
observatornews.ro
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul...
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
Savantul sovietic care a testat nemurirea
Descopera.ro
Savantul sovietic care a testat nemurirea
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
Fanatik.ro
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le...
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate cadourile înapoi
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său...
Este obligatoriu pentru proprietarii de apartamente și chiriași. Reguli la bloc pentru parcare, gunoi și spațiile comune
Capital.ro
Este obligatoriu pentru proprietarii de apartamente și chiriași. Reguli la bloc pentru parcare, gunoi și...
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează în sens invers acelor de ceasornic
Romania TV
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Moment emoționant pentru toți fanii lui Bruce Willis. Familia marelui actor i-a adus cu ochii în lacrimi (FOTO)
Capital.ro
Moment emoționant pentru toți fanii lui Bruce Willis. Familia marelui actor i-a adus cu ochii...
Elena Udrea, mesaj către Florian Coldea: Oamenii lui din Justiție se vor pensiona, se vor retrage singuri!
evz.ro
Elena Udrea, mesaj către Florian Coldea: Oamenii lui din Justiție se vor pensiona, se vor...
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
Gandul.ro
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui...
as.ro
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”,...
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare:
radioimpuls.ro
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8...
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot
Fanatik.ro
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă...
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât...
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte mii de euro a plătit Alina Ceușan să își aducă o bonă din Egipt. Susține că efortul a meritat
Câte mii de euro a plătit Alina Ceușan să își aducă o bonă din Egipt. Susține că efortul a meritat
Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că ...
Andrei de la Insula Iubirii dă de pământ cu Andreea Crăciun! ”De ce te-ai răzbunat pe mine, că nu te-am ales pe tine?” Ce s-a întâmplat între el și ispita mămică
Viața amoroasă a actorului de la ProTV, scenariu de telenovelă! După ce şi-a înşelat iubita fotomodel ...
Viața amoroasă a actorului de la ProTV, scenariu de telenovelă! După ce şi-a înşelat iubita fotomodel cu ştirista de la Meteo, familia fostei soţii rupe tăcerea! “I-am spus că…”
Cristina Ich, răsfățată regește de pufosul Goe! După inelul de 500.000 € şi alte bijuterii, ...
Cristina Ich, răsfățată regește de pufosul Goe! După inelul de 500.000 € şi alte bijuterii, a venit rândul unui Bentley spectaculos!
Traian Băsescu, tranșant la adresa lui Nicușor Dan! Ce părere are despre el: „Nu știu dacă are ...
Traian Băsescu, tranșant la adresa lui Nicușor Dan! Ce părere are despre el: „Nu știu dacă are capacitatea de a…”
Dr. Horațiu Moldovan, despre viitorul transplanturilor de inimă: cord artificial sau inimă de porc? ...
Dr. Horațiu Moldovan, despre viitorul transplanturilor de inimă: cord artificial sau inimă de porc? Dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene
Vezi toate știrile
×