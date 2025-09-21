Primele imagini cu moştenitoarea Dedeman mireasă! Nunta anului pe Isola del Garda!

Așteptarea a luat sfârșit! CANCAN.RO are primele imagini de la nunta Karinei Pavăl și a lui Dragoș Iamandoiu, confirmând ceea ce mulți anticipau, evenimentul este într-adevăr o veritabilă nuntă a anului! Marele eveniment are loc pe o insulă, iar asta a însemnat o sumă considerabilă. Mai exact, 100.000 de euro pentru închiriere. Stați alături de noi, urmează imagini în premieră națională și amănunte de senzație!

Ziua cea mare și-a deschis cortina cu momente desprinse parcă din povești: invitații nunții Karinei Pavăl și lui Dragoș Iamandoiu au fost duși cu vaporul pe Isola del Garda, o insulă de vis de pe Lacul Garda, unde închirierea a costat 100.000 de euro.

Insula este cea mai mare de pe lac, proprietate privată aparținând familiei Cavazza. Parcul și grădinile insulei combină stilurile italian și englezesc. Există porțiuni cu plante exotice, terase suspendate, grădini formale, mixuri de verdeață locală și specii aduse din depărtare. Ce să mai, o adevărată încântare! Dar stați să vedeți ce rochie de mireasă a ales Karina Pavăl!

Karina Pavăl, apariție fabuloasă în rochie de mireasă

Moștenitoarea imperiului Dedeman a atras toate privirile într-o rochie de mireasă cu un design atemporal, din dantelă, cu mâneci lungi, care i-a pus în valoare silueta și eleganța naturală.Cu linii fluide și detalii rafinate, rochia a adus aminte de marile prințese, fiind în același timp discretă și spectaculoasă.

Dragoș Iamandoiu n-a făcut nici el concesii la stil: sacou alb imaculat, pantaloni negri, papion negru, combinând contrastul clasic cu eleganța ceremoniei. Împreună, au conturat un tablou demn de o uniune care promite să realizeze lucruri mărețe.

Ca un adevărat gentleman, Dragoș și-a ajutat viitoarea soție cu trena rochiei de mireasă. Până să ajungă la locație, mireasa a ales să poarte încălțăminte comodă, iar pantofii nude cu platformă și toc înalt i-a ținut în mână chiar Dragoș Pavăl, tatăl Karinei. Socrul mic a fost nedespărțit de fiica lui, a sorbit-o din priviri, iar fericirea se putea citi lesne pe chipul lui. Rămâneți alături de noi, vom reveni cu alte imagini spectaculoase și detalii de la nuntă despre care se va vorbi multă vreme de acum înainte!

