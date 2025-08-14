Acasă » Știri » Primele imagini din noua locuință a Andreei Bostănică. Luxul este la el acasă!

Primele imagini din noua locuință a Andreei Bostănică. Luxul este la el acasă!

14/08/2025
Primele imagini din noua locuință a Andreei Bostănică. Luxul este la el acasă!
Andreea Bostănică și-a arătat casa/ Sursa foto: Instagram
Bucurie fără margini pentru Andreea Bostănică! Timp de aproape un an, influencerița a muncit la casa visurilor sale, iar acum totul este gata. Tânăra se pregătește să se mute în noua locuință, însă înainte de a face acest pas a împărtășit câteva imagini din interior. 

Atunci când a împlinit 20 de ani, Andreea Bostănică a ținut neapărat să-și îndeplinească una dintre cele mai mari dorințe: ai aibă propria casă. Astfel, în octombrie 2024, influencerița publicat pe o rețea de socializare mai multe fotografii cu noua sa locuință – o vilă imensă în Pipera.

„La mulți ani mie! Sunt atât de fericită că mi-am cumpărat casa visurilor la 20 de ani. Cea mai frumoasă zi de naștere”, a fost mesajul postat de Andreea Bostănică, pe Instagram, în octombrie 2024.

Cum arată noua locuință a Andreei Bostănică

Locuința nu a fost complet renovată, iar de când a cumpărat-o Andreea Bostănică a muncit să o facă exact pe placul. După aproape un an, casa este gata. Influencerița a fost în vizită și a făcut mai multe fotografii pe care le-a împărtășit cu fanii săi. De asemenea, imaginile au fost însoțite și de un mesaj.

„Un an de muncă, fiecare detaliu pe gustul meu. Și da, a meritat – în curând ne mutăm la noua casă”, a fost mesajul scris de Andreea Bostănică în descrierea imaginilor cu noua casă.

Așadar, după multă muncă și planificări, Andreea Bostănică se poate muta în casa visurilor sale. Fiecare detaliu a fost bine pus la punct și realizat așa cum și-a dorit. Vila dispune de un living spațios, unde influencerița a ales o canapea mare și confortabilă. Parchetul pare să fie din lemn natural.

Scările interioare atrag și ele atenția. De asemenea, tânăra se bucură și de o terasă impresionantă, unde se poate relaxa atunci când simte nevoie. Ei bine, piesa de rezistență pare să fie dressing-ul imens, realizat doar din geamuri și oglinzi.

Dressing-ul Andreei Bostănică/ Sursa foto: Instagram

Andreea Bostănică pare să o ducă din ce în ce mai bine. În urmă cu aproximativ o lună, a primit cadou o mașină de lux, a cărei valoare ajunge la impresionanta sumă de 300.000 de euro. Este vorba despre Lamborghini Urus, un SUV de top care îmbină performanța sportivă cu luxul absolut. Mașina, care se numără printre cele mai dorite vehicule din segmentul său, este un simbol clar al statutului social și al succesului financiar.

