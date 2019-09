Primele reacții oficiale referitoare la Mihaela, fetița de 11 ani dispărută și găsită moartă într-un tufiș

Apar și primele reacții oficiale ale autorităților din Dâmbovița, după cazul Mihaelei, fetița de 11 ani dispărută și găsită decedată într-un tufiș pe un câmp din Produlești. Poliția și procurorul de caz nu vor să precizeze dacă principalul suspect este un olandez așa cum spun mai multe surse, și declară doar că este „un cetățean străin”.

“Inca din primul moment, intreaga politie a fost la fata locului. S-a actionat zilnic cu 120 de politisti, 30 jandarmi, 30 de lucratori ISU si 120 de voluntari din partea comunitatii. Fiecare locuinta a fost verificata de circa trei ori in fiecare zi. Ne pare rau ca nu am putut sa o gasim pe fetita vie“, a precizat Sorin Păun, inspector sef IPJ Dâmbovița.

” IPJ a fost sesizat vineri, 20 septembrie in legatura cu disparitia. Initial sesizarea a fost tratata ca o disparitie, ulterior am inregistrat o cauza penala pentru savarsirea infractiunii de lipsire de libertate. Au fost foarte multe variante pe care am mers. Un element important a fost cautarea in zona respectiva de camp. Am mers inclusiv pe varianta rapirii. Au fost activitati si pe parcursul noptii. O organizatie cu caini utilitari ne-a ajutat.

Un punct important a fost verificarea de pe camerele de supraveghere. Ultima data fata aparea la 350 de metri de locuinta vineri la ora 17.15. Am ajuns sa reusim sa stabilim un cerc de autoturisme suspecte si de la acest punct am ajuns la final in a stabili o zona de cautare si asa am identificat fetita. Acum se efectueaza activitati de urmarire penala. Urmeaza autopsia. Este foarte importanta prelevarea de mostre biologice si stabilirea de legaturi cu cercul de suspecti. Va pot confirma faptul ca exista un cetatean strain care se afla in cercul de suspecti. La o prima examinare exista urme de violenta pe corpul victimei“, susține Mihai Dincă, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Târgoviște.

Mihaela Adriana Fieraru a fost găsită decedată pe un câmp, după 3 zile de căutări, destul de departe de locul din care a fost răpită, spun anchetatorii. Fetița prezintă urme de violență pe corp, iar polițiștii au deja câțiva suspecți, printre care și un bărbat cu cetățenie olandeză. Dacă mai este în țară, acesta va fi dus la audieri, spun surse din cadrul anchetei.