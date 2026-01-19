Acasă » Știri » Primele teste de sarcină din lume: vechi de peste 3.500 de ani și surprinzător de precise

Primele teste de sarcină din lume: vechi de peste 3.500 de ani și surprinzător de precise

De: Paul Hangerli 19/01/2026 | 08:10
Primele teste de sarcină din lume: vechi de peste 3.500 de ani și surprinzător de precise
Test de sarcină, sursa-pexels.com

Cu mult înainte de apariția medicinei moderne și a testelor rapide din farmacii, femeile din Egiptul Antic aveau deja metode ingenioase pentru a afla dacă sunt însărcinate. Documente medicale vechi de peste 3.500 de ani arată că aceste teste primitive nu erau simple superstiții, ci aveau o rată de acuratețe de aproximativ 70%, confirmată de experimente științifice moderne.

Un fapt istoric mai puțin cunoscut

Primele teste de sarcină documentate din lume datează din jurul anului 1350 î.Hr.. Informația apare în texte medicale scrise pe papirus, iar existența lor este menționată inclusiv de National Institutes of Health, prin arhivele istorice ale muzeului său. Aceste surse arată că egiptenii antici foloseau observația atentă și experimentul, nu magia, pentru a înțelege corpul uman.

Cum funcționa testul de sarcină în Egiptul Antic

Descrierea completă a testului apare în special în Papirusul Kahun, unul dintre cele mai vechi tratate ginecologice cunoscute, datat în jurul anului 1800 î.Hr. Metoda era simplă, dar ingenioasă: femeia trebuia să urineze zilnic pe două recipiente diferite, unul conținând semințe de grâu, celălalt semințe de orz.

Dacă una dintre cereale începea să germineze, concluzia era clară: femeia era însărcinată. Dacă germina orzul, se credea că va naște un băiat, iar dacă încolțea grâul, se presupunea că va avea o fată. În cazul în care niciuna dintre semințe nu încolțea, rezultatul era interpretat ca lipsa unei sarcini. Deși predicția sexului copilului nu are fundament științific, identificarea sarcinii în sine nu era întâmplătoare.

Avea testul vreo bază științifică reală?

Surprinzător pentru mulți, răspunsul este da. În anul 1963, cercetători moderni au recreat experimentul descris în textele egiptene și au constatat că metoda avea o acuratețe de aproximativ 70% în detectarea sarcinii. Explicația stă în compoziția urinei femeilor însărcinate, care conține niveluri crescute de estrogen, un hormon capabil să stimuleze germinarea plantelor.

Astfel, chiar dacă egiptenii nu știau nimic despre hormoni sau endocrinologie, observaseră efectele biologice reale ale sarcinii asupra organismului.

Ce leacuri ginecologice foloseau egiptenii antici

Medicina ginecologică din Egiptul Antic era surprinzător de complexă. Pe lângă diagnosticarea sarcinii, femeile foloseau metode de contracepție pe bază de miere, gumă de salcâm și fibre vegetale, unele cu efect spermicid demonstrat astăzi. Pentru infecții, se utilizau unguente cu miere și uleiuri naturale, iar pentru fertilitate erau recomandate fumigații, băi calde și unguente aplicate pe abdomen.

În timpul sarcinii existau rețete pentru calmarea durerilor și protejarea fătului, iar nașterea era asistată de moașe, pe scaune speciale. După naștere, tratamentele vizau vindecarea mamei și stimularea lactației.

Cum se compară testul antic cu testele moderne

Testele moderne de sarcină detectează hormonul hCG în urină și au o precizie de peste 99%, oferind rezultate în câteva minute. Testul egiptean nu identifica direct acest hormon, dar reacționa indirect la schimbările hormonale ale corpului feminin. Deși mai puțin precis, principiul de bază — folosirea urinei pentru diagnostic — este același și are o vechime de mii de ani.

primele teste de sarcină din lume au apărut în Egiptul Antic și erau surprinzător de eficiente. Aceste practici demonstrează că medicina antică se baza pe observație atentă și experiment, nu pe simple credințe. Chiar și fără tehnologie modernă, egiptenii reușiseră să înțeleagă procese esențiale ale corpului uman, lăsând în urmă o moștenire medicală impresionantă.

CITEȘTE ȘI: De ce Papa nu poate fi donator de organe, deși Biserica spune „da”. Adevărul despre credință și tradiție

Uită de Maradona: povestea primului fotbalist care a înscris golul decisiv la Cupa Mondială, fără o mînă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Știri
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache
Știri
Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
Gandul.ro
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică,...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum...
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se reține permisul de conducere
Promotor.ro
Reguli și obligații în 2026 la semaforul verde intermitent la dreapta. În ce situații se...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
3 dispozitive Parkside accesibile pentru proiecte hobby și reparații ajung în oferta Lidl în această săptămână. Prețurile, sub pragul de 50 de lei
go4it.ro
3 dispozitive Parkside accesibile pentru proiecte hobby și reparații ajung în oferta Lidl în această...
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare
Gandul.ro
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache
Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache
Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii ...
Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii cu toc Yeezy!”
Detaliul ilar observat pe monitorul ANM, în timpul buletinului meteorologic de la Digi 24
Detaliul ilar observat pe monitorul ANM, în timpul buletinului meteorologic de la Digi 24
Singurele „spaghetti bolognese” acceptate de Pasta Queen: adevărul delicios despre tagliatelle, ...
Singurele „spaghetti bolognese” acceptate de Pasta Queen: adevărul delicios despre tagliatelle, ragù și dragostea italiană pentru mâncare
S-a certat cu Selly? Motivul real pentru care Mădălin Șerban de la Power Couple a plecat din 5Gang
S-a certat cu Selly? Motivul real pentru care Mădălin Șerban de la Power Couple a plecat din 5Gang
Vezi toate știrile
×