Primul film inspirat din cazul Caracal. Când poate fi vizionat ”Alexandra” în cinematografe

Diana Angelson Busuioc, regizorul filmului „Alexandra”, dar totodată și rolul principal, a fost invitată în cea mai recentă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Aceasta a vorbit despre povestea din spatele camerei și despre ce își dorește să transmită cu ajutorul acestei pelicule. Iată ce a spus!

Din aprilie, românii pot viziona în cinematografe filmul „Alexandra”, o producție ce are la bază, parțial, tragicul caz al Alexandrei Măceșanu, adolescenta de 15 ani din Caracal, dispărută și ucisă în vara anului 2019. Filmul „Alexandra” este prima producție cinematografică inspirată de tragicele evenimente legate de crimele din Caracal, petrecute în 2019.

Filmul este realizat de doi cineaști români stabiliți în SUA, Diana Angelson Busuioc, regizoare și actriță principală, și Marius Neacșu, director de imagine și editor. Ambii au studiat în România și au avut cariere în industrie înainte de a se muta peste Ocean.

Diana Angelson Busuioc, regizoarea și protagonista filmului Alexandra, a oferit detalii despre producție și mesajul pe care îl transmite. Aceasta a subliniat că filmul nu este o reconstituire a cazului Caracal, ci este dedicat memoriei Alexandrei Măceșanu. Pelicula urmărește povestea unei operatoare 112 și explorează impactul pe care o societate bazată pe empatie și iubire l-ar putea avea în prevenirea unor tragedii similare.

Regizoarea a vorbit despre momentele în care a simțit o conexiune specială cu povestea Alexandrei. De asemenea, a precizat că filmul este pregătit și pentru publicul internațional, având premiera la un festival de filme creștine din Florida, sub titlul „Alexandra, mi-e dor de tine” sau „Unde L-ați uitat pe Dumnezeu?”

Diana Angelson Busuioc: Și în 2022, în octombrie, am filmat Alexandra și vă pot spune atâta, că Alexandra, eu nu știu, eu nu vreau să spun nimic, pentru că un părinte, mama Alexandrei, care se uită acum probabil la noi, ce o să creadă? Știți? Toți suntem părinți. Vreau să spun atât totuși, că am simțit, deși ne-a fost imposibil aproape să… De exemplu, aveam o scenă de vară, dar ploua și era frig, erau 5 grade la munte, unde am filmat la deal, nu vreau să vă spun unde exact, dar s-a făcut soare, s-a făcut vară și am simțit că Alexandra era acolo.

Dan Diaconescu: Foarte frumos, da. Și tot filmul, ce soluție dă cazului? Că noi investigăm cazul ăsta de ani de zile și n-am reușit să aflăm dacă Dincă le-a omorât, altcineva, dacă au fost duse de acolo, dacă poate mai trăiesc vreuna dintre ele, dacă mai trăiește.

Diana Angelson Busuioc: Filmul nu dă o soluție cazului. Dacă vedeți, filmul nu este un film despre ce i s-a întâmplat. Este…dedicat ei filmul. O să și vedeți la un moment dat că se vorbește un pic așa, ca în Caragiale. Filmul este o soluție, este filmul despre o societate românească care se comportă exact așa cum ar trebui să se comporte societatea românească dacă ar da iubire. Știți? Iubire. Dumnezeu. În sensul în care dacă noi toți acum, uitați-vă politic la ce se întâmplă în țara noastră și în lume, în absolut fiecare țară, divizia asta și tot ce se întâmplă, dacă noi am da iubire, mă gândeam, real, aproapelui, asta nu s-ar mai întâmpla. Dar nici o tabără nu poate da asta. Ori filmul este exact asta. Societatea românească care a dat iubire.

Dan Diaconescu: Dar filmul e pregătit și pentru străinătate?

Diana Angelson Busuioc: Da, este subtitrat în engleză. Premiera chiar va fi în Florida la festivalul cel mai mare de filme creștine. Subtitlul este Alexandra, mi-e dor de tine. Sau unde L-ați uitat pe Dumnezeu?

Dan Diaconescu: Și deci nu e un docu-film, cum se spune?

Diana Angelson Busuioc: Nu, nu, este film-film. De aceea vă spun, nu este inspirat de cazul Caracal, nu este despre Alexandra, este despre… este dedicat Alexandrei. Se numește Alexandra, este dedicat, este o altă poveste. Este povestea unei operatoare 112.

Dan Diaconescu: Am înțeles. Și e o operatoare care s-a ocupat, printre altele, și de cazul Caracal.

Diana Angelson Busuioc: O să vedeți filmul. N-aș vrea să vă stric surpriza, mai ales că filmul așa începe. Filmul, genericul este o altă conversație când o fată americancă de 15 ani sună la 911 și o să auziți în engleză: 911, ați și dat înainte. What’s your emergency? Și fetița pare că… Nu știu, cam bate joc. Poate e un pic drogată, poate bea un pic, poate… Și operatoarea… Am învățat foarte multe despre asta pentru că prietena mea este operatoare și se trezea la 4 dimineața și îmi povestea tot ce făcea. Și îmi spunea, eu n-am luxul să… trebuie să îi ajut și pe toți. Și am refăcut. Practic, genericul ăsta este în care sună și este enervantă. „Ok, lasă-mă. Ok, ok, whatever.” Și operatoarea stă cu ea.

„Care-i totuși urgența? Whatever, ce trebuie să spun acum? Ce vrei să spun acum? Ai fost răpită? Da! Bine, continuă să vorbești cu mine.” E clar că și-a dat seama, dar și-a dat seama pentru că a avut inimă să-și dea seama, da? Când se termină genericul, începe filmul nostru. Că vedeți că a fost un generic al unui serial care se numește Our Rescuers, Our Heroes, deci Salvatorii noștri, eroii noștri. Și apoi vedeți povestea Angelei. Se numește Angela, dispecera, angel-îngerul, păzitor. Și despre asta este vorba. Este vorba despre o poveste de salvare.