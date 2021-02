Primul “șef sub acoperire” din 2021 a apărut în centrul Capitalei la patru ace, cu un Porsche Cayenne de 100.000 €, cu șofer

CANCAN.RO vă prezintă imagini de ultimă oră cu Ștefan Mandachi, nonconformistul om de afaceri din Suceava, venit cu treburi în Capitală, la bordul unui Porsche Cayenne de 100.000 de euro, cu șofer. L-am fotografiat în ipostaze inedite pe primul “șef sub acoperire” de la Pro TV din 2021 și vă prezentăm, în exclusivitate, imaginile.

A construit, în mod simbolic, primul metru de autostradă din Moldova și a devenit cunoscut în întreaga țară. Afaceristul Ștefan Mandachi a mai bifat ulterior o premieră, când a reușit să-și “vândă”, în scop caritabil, “autostrada”, cu un milion de euro, pentru a susține lupta cu pandemia în zona Sucevei. “Avem șansa să transformăm autostrada (sau lipsa ei) dintr-un simbol al neputinței într-un simbol al solidarității”, spunea atunci Mandachi. A reușit! (CITEȘTE ȘI: ȘTEFAN MANDACHI A POVESTIT CUM S-A ÎNTÂLNIT CU GICĂ HAGI! GESTUL FĂCUT DE FOSTUL FOTBALIST)

Ștefan Mandachi a ”aterizat” în Capitală cu un Porsche Cayenne de 100.000 €, cu șofer

Acum, Ștefan Mandachi a devenit ”șef sub acoperire”, în reality-show-ul de la Pro TV, pentru a-și salva afacerea greu încercată de pandemia de coronavirus. A și dat o fugă în București, dar nu neapărat pentru a mai pune la punct unele detalii despre emisiune. Ca orice om de afaceri, drumul către Capitală mai trebuie făcut din când în când, pentru că aici se fac și se desfac multe. Așa că Mandachi a urcat într-una dintre cele mai prețioase mașini ale sale, un Porsche Cayenne de 100.000 de euro, cu tot cu șofer, și din Suceava direct către sud a apucat-o. (NU RATA: SCANDAL ÎNTRE MARIAN GODINĂ SI ȘTEFAN MANDACHI! OMUL LEGII L-A PUS LA ZID PE AFACERIST)

Ajuns la destinație, afaceristul s-a cazat la unul dintre cele mai respectate hoteluri, Radisson, apoi a dat o fugă în apropierea Pieței Floreasca. A găsit în zonă loc de parcare și s-a văzut nevăzut, probabil la un sediu, unde ar fi discutat afaceri. A revenit după mai bine de o oră și a făcut cale întoarsă la hotel. Acolo, a schimbat câteva vorbe cu portarul, s-a dumirit asupra situației care-i punea semne de întrebare și apoi a urcat în cameră, la odihnă.

Ștefan Mandachi, șef sub acoperire în compania sa

Ștefan Mandachi este primul „Șef sub acoperie” din noul sezon al reality-show-ului de la Pro TV. Afaceristul sucevean are un lanț de restaurante și mai multe hoteluri și a devenit celebru după ce a inaugurat „primul metru de autostradă din Moldova”, pentru ca apoi să-l vândă, tot în scop umanitar. A făcut-o în semn de protest față de lipsa autostrăzilor din regiunea Moldovei. (AFLĂ ȘI: CE I-A TRIMIS UN SUCEVEAN DIN CENTRUL FOCARULUI DE CORONAVIRUS LUI ȘTEFAN MANDACHI + REACȚIA OMULUI DE AFACERI VIDEO)

Ștefan Mandachi a lansat lanțul de restaurante fast-food Spartan, iar în opt ani a ajuns la o cifră de afaceri de 35.000.000 de euro pe an. Doar că pandemia de coronavirus i-a stricat treburile. Cu ajutorul emisiunii, Mandachi va încerca să afle toate problemele din companie și apoi să le remedieze, pe cât posibil. În acest sens, el va intra sub acoperire în propria companie. „A fost o experiență revelatoare. Mi-am descoperit angajații și am privit afacerea cu alți ochi, dintr-o nouă perspectivă”, a spus Ștefan Mandachi.

