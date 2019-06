Prin ce momente grele a trecut Feli imediat după ce a născut. Nimeni nu a știut acest lucru

Feli Donose are doar motive de bucurie în viața ei. De când Luna a venit pe lume, totul se învârte în jurul micuței, însă imediat după ce a născut artista nu a trecut printr-o perioadă foarte bună.

Din cauza depresiei postnatale, Feli plângea îngrozitor atunci când era departe de copil. Însă, cântăreaţa n-a luat contact cu depresia pentru prima dată după naştere, ci a mai avut câteva momente dificile de depășit de-a lungul timpului.

„Da, am avut depresie postnatală. Plângeam întruna și de la orice. Eram foarte, foarte sensibilă. Și, când am plecat pentru prima oară la concert, nici nu mai puteam vorbi de atât de mult plâns. Îmi era tare dor de Nora Luna și nu puteam face nimic. M-a întrebat un coleg pe Whats App ce am pățit și nici nu am putut să-i răspund. I-am trimis doar poză cu mine ca să-i arăt ce față umflată am, de atâta plâns. Am învâțat-o și pe mama să filmeze și să mi-o arate pe Luna mereu. Așa au fost primele două luni, după naștere”, a povestit Feli la o emisiune de televiziune.

Feli Donose: ”Îmi doresc foarte mult să înfiez un copil!”

Artista a mărturisit că își dorește enorm ca ea și partenerul ei de viață, Cătălin să aibă un al doilea copil… Unul adoptat. Cel de-al doilea copil va fi primit cu brațele deschise de către întreaga familie. Artista, care este destul de discretă în privința vieții personale, nu a dat prea multe detalii despre acest lucru, însă a spus că are niște planuri extraordinare pentru anul 2019.

„Ştiu că o să am un al doilea (n.red. copil)! Şi da, îmi doresc foarte mult să înfiem un copil, dar toate la momentul potrivit. Am nişte planuri extraordinare pentru anul acesta şi Doamne ajută în toamnă să vă surprind şi să vedeţi o Feli cum nu credeaţi vreodată că o să vedeţi şi o să auziţi”,a mărturisit artista în cadrul unei emisiuni TV.