Prin ce orori a trecut femeia din Galați, ucisă de propriul ei soț. Mama victimei a povestit calvarul trăit

Cornelia, o femeie în vârstă de 44 de ani din Galați, a fost înjunghiată mortal de propriul soț, în urma unui conflict. În spatele acestei tragedii se ascunde însă o poveste cutremurătoare, marcată de ani întregi de violență și teroare. Mama victimei a dezvăluit prin ce orori ar fi trecut fiica sa în timpul căsniciei și cum ar fi încercat aceasta să își protejeze soțul, în ciuda suferințelor îndurate.

Potrivit rudelor, Cornelia ar fi fost supusă în repetate rânduri agresiunilor fizice. Femeia ar fi ajuns să aibă corpul plin de vânătăi, iar violențele ar fi fost atât de grave, încât și-ar fi pierdut inclusiv dinții. Mama sa a încercat să o convingă să ceară ajutorul autorităților, însă victima a refuzat de fiecare dată.

Cornelia a avut o viață de coșmar alături de soțul ei

Mărturiile mamei scot la iveală și mai multe detalii șocante despre coșmarul pe care l-ar fi trăit Cornelia. Femeia a povestit că bărbatul ar fi bătut-o și ar fi supus-o unor umilințe greu de imaginat. Deși își vedea fiica suferind, nu a reușit să o determine să pună capăt situației și să solicite intervenția instituțiilor competente.

„O bătea el și o dădea la câini. Numai răstignită pe cruce n-a fost, în rest, toate celea le-a făcut. A zis „nu te du la primărie, că am fetele studente, îmi face fetele de rușine, nu te du la primărie.”, a dezvăluit mama victimei în cadrul unui interviu la Pro TV.

Mai mult, chiar în ziua în care a fost ucisă, Cornelia ar fi mers la un magazin și le-ar fi mărturisit unor persoane apropiate că se teme pentru viața sa. Din păcate, temerile ei s-au adeverit, iar patru copii au rămas fără mamă.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs crima. Dacă va fi găsit vinovat, soțul femeii riscă până la 25 de ani de închisoare.

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