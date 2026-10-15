Prin ce orori a trecut femeia din Galați, ucisă de propriul ei soț. Mama victimei a povestit calvarul trăit

Prin ce orori a trecut femeia din Galați, ucisă de propriul ei soț. Mama victimei a povestit calvarul trăit
Cornelia a fost ucisă de soțul ei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cornelia, o femeie în vârstă de 44 de ani din Galați, a fost înjunghiată mortal de propriul soț, în urma unui conflict. În spatele acestei tragedii se ascunde însă o poveste cutremurătoare, marcată de ani întregi de violență și teroare. Mama victimei a dezvăluit prin ce orori ar fi trecut fiica sa în timpul căsniciei și cum ar fi încercat aceasta să își protejeze soțul, în ciuda suferințelor îndurate.

Potrivit rudelor, Cornelia ar fi fost supusă în repetate rânduri agresiunilor fizice. Femeia ar fi ajuns să aibă corpul plin de vânătăi, iar violențele ar fi fost atât de grave, încât și-ar fi pierdut inclusiv dinții. Mama sa a încercat să o convingă să ceară ajutorul autorităților, însă victima a refuzat de fiecare dată.

Cornelia a avut o viață de coșmar alături de soțul ei

Mărturiile mamei scot la iveală și mai multe detalii șocante despre coșmarul pe care l-ar fi trăit Cornelia. Femeia a povestit că bărbatul ar fi bătut-o și ar fi supus-o unor umilințe greu de imaginat. Deși își vedea fiica suferind, nu a reușit să o determine să pună capăt situației și să solicite intervenția instituțiilor competente.

„O bătea el și o dădea la câini. Numai răstignită pe cruce n-a fost, în rest, toate celea le-a făcut. A zis „nu te du la primărie, că am fetele studente, îmi face fetele de rușine, nu te du la primărie.”, a dezvăluit mama victimei în cadrul unui interviu la Pro TV.

Mai mult, chiar în ziua în care a fost ucisă, Cornelia ar fi mers la un magazin și le-ar fi mărturisit unor persoane apropiate că se teme pentru viața sa. Din păcate, temerile ei s-au adeverit, iar patru copii au rămas fără mamă.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs crima. Dacă va fi găsit vinovat, soțul femeii riscă până la 25 de ani de închisoare.

CITEȘTE ȘI: Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei, tânăra ucisă în Olt. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal

Acoperișul unei școli private s-a prăbușit peste elevii aflați la cursuri! Bilanțul victimelor: 28 de copii și o profesoară au murit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef: „Nevasta lui Smiley (că altfel nu pot să-i spun) a dat cu mucii direct în dulceața de cireșe”
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef: „Nevasta lui Smiley (că altfel nu pot să-i spun) a dat cu mucii direct în dulceața de cireșe”
„Cel mai mare șprițar” cu care Gabi Tamaș a fost coleg: „Bine, acum putem vorbi despre…”
„Cel mai mare șprițar” cu care Gabi Tamaș a fost coleg: „Bine, acum putem vorbi despre…”
Acoperișul unei școli private s-a prăbușit peste elevii aflați la cursuri! Bilanțul victimelor: 28 de copii și o profesoară au murit
Acoperișul unei școli private s-a prăbușit peste elevii aflați la cursuri! Bilanțul victimelor: 28 de copii și o profesoară au murit
Membră a familiei regale din Abu Dhabi, condamnată la Londra! Femeia a fost găsită inconștientă pe stradă, sub influența substanțelor interzise
Membră a familiei regale din Abu Dhabi, condamnată la Londra! Femeia a fost găsită inconștientă pe stradă, sub influența substanțelor interzise
Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei, tânăra ucisă în Olt. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
Ce au descoperit medicii pe trupul Valentinei, tânăra ucisă în Olt. Care ar putea fi arma crimei, potrivit raportului medico-legal
De la cozi de cinci ore pentru carne la o economie de 1.000 de miliarde de dolari. Cum a ajuns Polonia să dea lovitura și unde a rămas România
Mediafax
De la cozi de cinci ore pentru carne la o economie de 1.000 de miliarde de dolari. Cum a ajuns Polonia să dea lovitura și unde a rămas România
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
Gandul.ro
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Stăpânul din umbră al Moldovei și soarta sa dramatică. Motivele misterioase ale uciderii unuia dintre cei mai mari oameni de stat din istoria românilor
Adevarul
Stăpânul din umbră al Moldovei și soarta sa dramatică. Motivele misterioase ale uciderii unuia dintre cei mai mari oameni de stat din istoria românilor
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Mediafax
Lovitură pentru dosarul independenței Cataloniei! Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, scapă de plata a 4 milioane de euro
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Ana Maria Mocanu înainte de operațiile estetice. Concurenta de la „Asia Express” este de nerecunoscut
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Prosport.ro
Cum arată acum manechinul argentinian de 73 de ani care anul trecut s-a filmat goală la duș și toată lumea a crezut că Ronaldinho e „regizorul”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cristina Cioran îi răspunde Valeriei Lungu, după ce tânăra a spus că nu știe cine este: „Nu e mai valoroasă ca mine”
Click.ro
Cristina Cioran îi răspunde Valeriei Lungu, după ce tânăra a spus că nu știe cine este: „Nu e mai valoroasă ca mine”
Victor Ponta: Acordurile între partide și Luca Niculescu nu au nicio valoare. Ilie Bolojan are de dat explicații
Digi 24
Victor Ponta: Acordurile între partide și Luca Niculescu nu au nicio valoare. Ilie Bolojan are de dat explicații
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
Digi24
Musk: „E timpul ca Zelenski să plece”
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Lidl aduce o periuță cu ultrasunete Cien Beauty sub 100 de lei
go4it.ro
Lidl aduce o periuță cu ultrasunete Cien Beauty sub 100 de lei
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Descopera.ro
Ce presupune dieta nordică? Un studiu amplu arată că ne-ar putea ajuta să trăim mai mult
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
Gandul.ro
Primarul Kievului cere explicații în Parlamentul Ucrainei: „Unde este apărarea aeriană și unde sunt miliardele pentru protejarea capitalei?”. Ce acuzații îi aduce lui Zelenski
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Mediafax Italia
A fost AMENDATĂ pentru două tricouri puse la uscat! Ce s-a întâmplat după patru ani?!
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Mediafax Spania
Câte zilele libere legale vom avea în 2027?! 1 Mai și Crăciunul cad sâmbăta
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.