Bărbatul condamnat pentru uciderea lui Tupac Shakur și-a aflat pedeapsa, la 30 de ani de la crimă. Câți ani va petrece în închisoare

Bărbatul condamnat pentru uciderea lui Tupac Shakur și-a aflat pedeapsa, la 30 de ani de la crimă. Câți ani va petrece în închisoare
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Sursa foto: Profimedia
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Duane „Keffe D” Davis, fost lider al unei grupări infracționale din California, a fost condamnat la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate după minimum 40 de ani, pentru implicarea în uciderea rapperului Tupac Shakur. Sentința a fost pronunțată marți, 13 octombrie, la Las Vegas, la peste trei decenii de la crima care a șocat industria muzicală.

Duane Davis, în vârstă de 63 de ani, a fost găsit vinovat în august 2026 de organizarea atacului armat în urma căruia Tupac Shakur și-a pierdut viața, în septembrie 1996.

Potrivit The Guardian, Davis este singura persoană condamnată până în prezent în acest caz, care a rămas nerezolvat timp de aproape 30 de ani.

În timpul ședinței de judecată, judecătoarea Carli Kierny a subliniat că trecerea timpului și schimbările din viața inculpatului nu îl absolvă de responsabilitate.

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„Nu poți să iei un om de lângă familia sa, să îi răpești viața și întregul viitor și apoi să pleci pur și simplu”, a declarat judecătoarea.

Sursa foto: Profimedia

Sora lui Tupac Shakur a cerut pedeapsa maximă

La pronunțarea sentinței au participat mai mulți membri ai familiei artistului, printre care sora sa, Sekyiwa Shakur, și fratele său vitreg, Maurice Shakur.

Sekyiwa a vorbit despre suferința provocată de moartea fratelui său și despre dificultatea de a asculta, în timpul procesului, detaliile referitoare la moartea lui Tupac.

„A fost greu să stau acolo și să ascult, iar și iar, cum cineva descria, pas cu pas, felul în care l-au vânat pe Tupac Amaru Shakur”, a declarat aceasta.

Femeia a explicat că fratele său a reprezentat o figură paternă în viața ei și că pierderea lui a avut consecințe psihologice grave, necesitând inclusiv mai multe internări.

Atât Sekyiwa, cât și Maurice Shakur au cerut instanței să aplice pedeapsa maximă.

Davis, care a asistat la declarațiile rudelor artistului, a anunțat că intenționează să conteste condamnarea.

Sursa foto: Profimedia

Cum a fost ucis Tupac Shakur în 1996

Rapperul avea numai 25 de ani când a fost împușcat, pe 7 septembrie 1996, în apropiere de Las Vegas Strip, după ce participase la un meci de box al lui Mike Tyson.

Tupac se afla într-un automobil condus de Marion „Suge” Knight, fondatorul casei de discuri Death Row Records, când un Cadillac alb s-a apropiat de vehiculul lor și din acesta au fost trase mai multe focuri de armă.

Artistul a murit șase zile mai târziu, la spital.

Potrivit anchetatorilor, atacul ar fi fost organizat ca răzbunare după o altercație între Tupac și Orlando Anderson, nepotul lui Davis, petrecută într-un cazinou din Las Vegas.

Davis nu a fost acuzat că ar fi tras personal asupra rapperului, ci că a organizat atacul și a pus la dispoziție arma folosită.

Propriile declarații au contribuit la condamnarea lui

Timp de mai mulți ani, Davis a vorbit public despre implicarea sa în moartea lui Tupac, inclusiv în interviuri și în volumul autobiografic „Compton Street Legend”, publicat în 2019.

În carte, fostul lider al grupării South Side Compton Crips a descris circumstanțele atacului și a susținut că acesta fusese motivat de dorința de răzbunare.

Procurorii au folosit aceste relatări ca probe, considerând că reprezintă recunoașteri ale implicării sale în crimă.

Avocații lui Davis au susținut însă că afirmațiile au fost exagerate pentru a atrage atenția publicului și că nu există dovezi fizice care să îl lege direct de atac. Juriul a respins argumentele apărării și l-a găsit vinovat.

Davis a fost arestat în 2023, după aproape trei decenii în care cazul morții lui Tupac Shakur a rămas unul dintre cele mai cunoscute mistere din lumea muzicii.

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