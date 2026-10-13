Motivul pentru care Cornelia, femeia de 44 de ani din Galați ucisă de soț, n-a vrut niciodată să facă plângere. Trăia de mulți ani un calvar

Cornelia, o mamă în vârstă de 44 de ani, a fost ucisă de soțul ei, după aproape trei decenii în care a fost victima violenței domestice. Tragedia s-a petrecut sâmbătă, 10 octombrie, în comuna Smulți, județul Galați, chiar în locuința celor doi. În urma unui conflict, bărbatul a înjunghiat-o de mai multe ori, iar medicii nu au mai reușit să îi salveze viața. Principalul suspect a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru omor.

În urma tragediei, mărturiile apropiaților au scos la iveală drama prin care femeia ar fi trecut ani la rând. Deși oamenii din jur știau că avea probleme în căsnicie, Cornelia nu ar fi cerut ajutorul autorităților, în speranța că soțul ei se va schimba. Mama victimei a încercat să o convingă să ia măsuri, însă femeia se temea de consecințele pe care un scandal le-ar fi putut avea asupra copiilor.

De ce nu a depus plângere la poliție

Cornelia evita să depună plângere de rușine, fiind îngrijorată că situația le-ar putea afecta pe fiicele sale care erau la facultate. Femeia spera, totodată, că soțul ei se va liniști și că familia va putea evita un scandal care să le afecteze viitorul copiilor.

„A zis că are fetele studente, îmi fac fetele de rușine”, a povestit mama victimei pentru Observator.

Apropiații s-au temut că situația va avea un deznodământ tragic și au îndemnat-o în repetate rânduri să meargă la Poliție. Între timp, autoritățile sunt criticate pentru că nu ar fi intervenit, deși existau informații despre problemele din familie. Rămâne de stabilit dacă instituțiile care ar fi putut oferi sprijin au acționat corespunzător.

„Mama dânsei a venit pe aici pe la primărie și spunea că Cornelia este agresată de soț. I-am explicat că există posibilitatea să facă reclamații, însă ea chiar a refuzat. Nu numai că a refuzat, dar l-a și apărat”, a spus fosta reprezentantă a DGASPC, Ionela Agai pentru sursa mentionată anterior.

Cornelia era mama a patru copii. Cei mai mici, în vârstă de 10 și 12 ani, trebuie să se confrunte acum cu pierderea mamei, în timp ce tatăl lor se află în arest. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare.

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