Prin ce situaţie jenantă a trecut Vlăduţa Lupău la un concert: „Am avut o prestație mai slabă la un eveniment foarte mare”

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din ţară. Tânăra are o carieră de succes, însă în urmă cu ceva timp a trecut printr-un moment stânjenitor la un eveniment la care a fost invitată să cânte. Iată ce a povestit vedeta.

În cadrul unui interviu pentru wowbiz.ro, Vlăduţa Lupău a făcut mărturisiri despre cariera sa muzicală.

Artista a mărturisit că a muncit din greu pentru tot ceea ce are în prezent, iar acest lucru nu a fost uşor. Deşi îi place ceea ce face, în trecut au existat şi momente în care şi-a dorit să renunţe.

”Decât să prestez slab, mai bine renunț”

”Eu am reușit pentru că am muncit foarte mult și mi-am dorit. Sunt mulți colegi de-ai mei foarte talentați, dar poate nu au muncit la fel de mult. Munca bate talentul și cu cât muncești mai mult, cu atât rezultatele sunt mai mari. Cred că de asta eu am reușit, pentru că eu nu m-am lăsat, chiar dacă au fost poate momente în care am vrut să mă las. În spatele unei melodii e multă investiție financiară, multă muncă, multe ore, chiar și zile. În ceea ce mă privește pe mine, eu am viziunea de final, știu ce vreau să iasă. Sunt mulți oameni implicați. Și în spatele unui artist sunt multe ore de somn pierdute, pentru că evenimentele se întâmplă noaptea. Când unii dorm, tu stai și cânți pentru oameni”, a mărturisit Vlăduța Lupău.

“A fost un sigur moment în care m-am gândit să renunț. Am avut o prestație mai slabă la un eveniment foarte mare, iar prestația mea a fost slabă. Și atunci m-am gândit că poate nu este pentru mine. Decât să prestez slab, mai bine renunț. Dar am zis să îmi mai dau o șansă și să încerc să îmi controlez mai bine emoțiile”, a completat ea.

De ce a renunţat Vlăduţa Lupău la costumul popular

Cântăreața și-a onorat evenimentele din ultima perioadă, însă unii dintre internauți au sesizat faptul că, în ultima perioadă, Vlăduța Lupău nu a mai purtat costumul popular. Artista a mărturisit motivul pentru care nu l-a mai îmbrăcat: aceasta are de onorat și evenimente unde se cântă și muzică de petrecere, astfel că nu consideră că este adecvat să îmbrace costumul tradițional.

”Mi-a spus cineva că nu ne-a văzut de mult îmbrăcați în costume populare. Am constatat și noi asta, împreună cu rapsozii, și vreau să vă spun că noi ne îmbrăcăm în costum popular când cântăm popular și autentic. Asta depinde de preferințele voastre, a celor care ne cheamă. Dacă ei preferă show și anumite piese pe care noi le cântăm, atunci noi nu îmbrăcăm costumul popular, pentru că suntem foarte atenți și îl iubim și îl respectăm”, a spus Vlduța Lupău pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Instagram