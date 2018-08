Principalul motiv pentru care Bianca Drăgușanu și Tristan Tate se ceartă aprins! Poate duce la destrămarea relației

În cele nici trei luni de când formează un cuplu, Bianca Drăgușanu și iubitul britanic “au bifat” mai multe discuții aprinse, iar în unele ar fi vorba chiar și de agresivitate, potrivit declarațiilor făcute de Cristi Brancu. Și… dacă în urmă cu ceva timp s-a spus că vedetei îi displac cluburile în care Tristan Tate adoră să petreacă, motiv pentru care s-au certat și pentru acest aspect. Dar recent, una dintre prietenele fostei prezentatoare a dezvăluit care e, de fapt, mărul discordiei din relația cuplulu Bianca Drăgușanu – Tristan Tate.

Principalul motiv pentru care Bianca Drăgușanu și Tristan Tate se ceartă aprins

Întorși recent din vacanța de cinci stele de la Cannes, unde Tristan Tate a plimbat-o prin locuri exclusiviste, una dintre prietenele Biancăi Drăgușanu a mărturisit în cadrul unui interviu care e principalul motiv pentru care există tensiune între cei doi. Pe scurt: vedeta își dorește un stil de viață sănătos, unde să nu aibă multe nopți pierdute, mai ales că are o fetiță de crescut, o afacere de manageriat și multe alte proiecte în care e implicată, iar iubitul ei preferă să meargă aproape noapte de noapte în cluburi. Toate acestea, în ciuda faptului, a mai povestit aceeași sursă, între ei există o bună comunicare, iar în pat se înțeleg de minune.

“Bianca are un stil de viata sanatos si nu-i place sa piarda noptile. Ea are foarte multa treaba in timpul zilei, are un copil, o afacere de condus, sedinte foto, contracte de imagine si pana de curand avea si doua ore de emisiune in direct de luni pana sambata. Tate ar vrea ca ea sa-l insoteasca in fiecare seara in club, dar ea nici nu se gandeste sa faca un asemenea compromis. De aici pleaca toate certurile”, a declarat o amică de-ale Biancăi Drăgușanu, potrivit wowbiz.ro.

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate s-au cunoscut prin intermediul unui prieten

Prezentatoarea de la “Te vreau lângă mine” și-a oficializat relația cu Tristan Tate la câteva zile după ce s-a aflat despre despărțirea de tatăl fiicei sale. Vă reamintim că pe 17 iunie CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit în exclusivitate informația potrivit căreia Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează un cuplu și, în aceeași zi, ei au dat un comunicat de presă în care au anunțat că au luat împreună decizia de a merge pe drumuri separate. Pe 21 iunie, vedeta și milionarul britanic și-au făcut apariția de mână în Centrul Vechi al Bucureștiului, unde și-a organizat petrecerea de ziua lui Mircea Brânzei, un prieten de-al Biancăi Drăgușanu și iubitul Denisei Tănase.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

