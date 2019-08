Pro TV dă lovitura din nou! Foști concurenți de la Fermă, într-o nouă emisiune care va apărea în curând

Au mai rămas câteva zile până când televiziunile din România vor da startul noii grile de programe! Iar șefii de la Pro TV au făcut pregătirile necesare ca să dea o super lovitură toamna aceasta. Dezvăluirile au fost făcute oficial de câțiva dintre foștii concurenți de la “Ferma” 2019. Potrivit mărturisirilor lor, ei au semnat contractele ca să apară într-o nouă emisiune care va apărea în curând pe micile ecrane.

Citește și: Filmări de necrezut! Jorje a apărut la plajă cu soția + “amanta” Ioana Filimon. Toată România a vorbit despre așa-zisul amantlâc de la Ferma de la Pro TV, iar acum..

Foști concurenți de la “Ferma” 2019, într-o nouă emisiune care va apărea în curând

S-a aflat unul dintre secretele din marea familie de la Pro TV! Marius Crăciun, câștigătorul show-ului “Ferma. Un nou început”, Brigitte, Otniela Sandu, Geanina Ilieș, Cătălin Zmărăndescu, Remus Boroiu, cântărețul Jorge și Vali Bărbulescu vor apărea în emisiunea “Masterchef”. Vestea vine la mai bine de o lună după ce s-a aflat cine sunt jurații de la show-ul culinar, care va rula la Pro TV.

Citește și: Imagini interzise minorilor la Ferma! Florin Pastramă i-a atins “comoara” lui Marius Crăciun dintre picioare. S-a aflat cât de dotat este sportivul

Într-o filmare urcată pe Insta Story, carimaticul cântăreț Jorge a spus: “Am învățat eu și Geanina, bineînțeles, să știți că am venit împreună – de la ușa aia din spate până aici. Am venit la filmări, nu știm ce filmăm și nici chiar dacă aflăm, oricum nu vă spunem”. Iar Geanina Ilieș l-a completat: “Coming soon (n.r.: Va apărea în curând)”.

Citește și: Sexy-concurenta de la Fermă, “bântuită” la plajă de celulită! Imagini necenzurate cu fosta MISS România în costum de baie

De altfel, după cum puteți vedea într-una dintre imaginile din galeria foto a articolului, fosta prezentatoare TV Geanina Ilieși a transmis mesajul: “Credeați că ne-am pierdut pe drum? 🤪Niciodată!… Masterchef comming soon (n.r.: În curând Masterchef)! 😈” , iar printre cei care i-au lăsat un comentariu se numără și Cătălin Moroșanu, care s-a luptat cu Marius Crăciun pentru marele premiu pus în joc de producătorii de la “Ferma” .