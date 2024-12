Probleme în cuplul Lavinia Pârva - Ștefan Bănică Jr? Anunțul făcut de cântăreață: ”Asta e...”

În interviul exclusiv acordat publicației Ciao.ro, Lavinia Pîrva și-a deschis sufletul și a vorbit despre controversele din jurul celui mai recent hit lansat. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a ridicat multe semne de întrebare cu noua ei piesă, iar fanii s-au întrebat dacă lucrurile nu mai sunt atât de roz în căsnicia ei. Care este, de fapt adevărul?

Recent, în spațiul public s-a speculat că ar exista anumite probleme de cuplu între Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. Totul ar fi pornit de la cea mai nouă melodie lansată de artistă ("Nu e perfectă viața mea), melodie care a ridicat mai multe semne de întrebare în rândul ascultătorilor.

Piesa a prins la public încă de la primele difuzări, însă, odată cu succesul înregistrat, cei doi soți au fost ”încolțiți” de cei mai cârcotași dintre ascultători. Pe lângă toate acestea, artista a mărturisit că noapte de Revelion o va petrece pe scenă, iar fanii s-au gândit că lucrurile nu mai sunt atât de roz în căsnicia ei. Care este, de fapt adevărul?

În cadrul unui interviu oferit publicației Ciao, Lavinia Pîrva a pus capăt tuturor speculațiilor. Cu doar câteva zile înainte de Nașterea Domnului, artista a declarat că niciodată de Crăciun nu a lipsit de acasă, de lângă cei dragi.

Anul acesta, pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început încă din luna noiembrie, când a mers cu fiul ei în Laponia, special ca cel mic să-l întâlnească pe Moș Crăciun. Excursia a încins și mai tare spiritele, deoarece a fost fără soțul ei, Ștefan Bănică Jr.

”Sunt în familie, așa am făcut de fiecare dată, niciodată de Crăciun nu am lipsit de acasă. Am fost alături de familia mea, de părinții mei, iar mai târziu, odată cu trecerea anilor, de soțul meu, acum și de băiețelul meu. Sărbătorile de Crăciun, în cazul nostru, întotdeauna le facem în familie.

Astfel, noi anul acesta am fost în Laponia, special ca el să-l vadă pe Moș Crăciun. Și cumva începem treaba asta devreme, încă din noiembrie, noi începem să povestim și să ne pregătim pentru această minunată sărbătoare”, a declarat Lavinia Pîrva pentru Ciao.ro