Probleme în familia lui Florin Salam. Roxana Dobre a ajuns la perfuzii!

Roxana Dobre i-a băgat în sperieți pe fanii săi, după ce s-a afișat într-o ipostază mai puțin plăcută, pe rețelele de socializare. Regina lui Florin Salam a postat câteva imagini pe Instagramul său în care apare la perfuzii, lucru ce a generat panică pentru cei care o apreciază.

Soția lui Florin Salam a ajuns la perfuzii! Frumoasa brunetă le-a arătat fanilor săi, deschisă și sinceră, că are ceva probleme de sănătate, în cadrul unor imagini postate pe Instagramul său.

Din fericire pentru Roxana, lucrurile nu sunt atât de grave. Bruneta le-a dezvăluit fanilor săi că a avut nevoie de o perfuzie cu paracetamol și vitamine, din cauza faptului că a luat răceala de la copiii săi. De asemenea, Roxana Dobre le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de încurajare și urări de sănătate pe care le-a primit.

„Pentru că nu am fost cuminte, uitați ce am pățit, dar este cineva aici cu mine care mă face bine. Și mai este încă cineva care are grijă de mine, este asistenta mea, fetița mea. Ei, fetelor, nu vă speriați, că primesc multe mesaje acum de la voi dacă sunt bine sau dacă am pățit ceva. Pur și simplu a fost o perfuzie cu vitamine și cu un paracetamol, pentru că am luat răceala de la fetițele mele. În rest, sunt ok, vă mulțumesc frumos pentru mesaje”,a transmis Roxana Dobre la InstaStory.

Roxana Dobre vrea să îmbrace rochia de mireasă

Florin Salam și Roxana Dobre au decis, anul trecut, să facă pasul cel mare. Cei doi vor merge în fața altarului și își vor jura iubirea în fața lui Dumnezeu. Mult așteptatul eveniment va avea loc anul acesta. Pandemia de coronavirus a fost cea care i-a făcut să se hotărască.