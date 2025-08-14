Procesiunea pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului a adunat zeci de oameni din toate colțurile țării! Gherla este „inundată”

A început procesiunea de la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla! Oamenii s-au adunat din toate colțurile țării. De asemenea, au venit și credincioși din străinătate. Oamenii au plecat din parcul central al orașului și se îndreaptă către Biserica de Lemn din incinta Mănăstirii Nicula.

Procesiunea pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului amintește de anul 1699. Atunci, icoana pictată de preotul ortodox Luca din Iclod, aflată în Mănăstirea Nicula, a lăcrimat vreme de trei săptămâni. Credincioșii vor avea ocazia să se roage la aceasta.

Cum decurge procesiunea pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului

Joi, 14 august 2025, are loc procesiunea pentru praznicul Adormirii Maicii Domnului. Oamenii, veniți din toate colțurile țării și din străinătate, au plecat din parcul central al orașului către Biserica de Lemn din incinta Mănăstirii Nicula.

La ora 18:00, va fi săvârșită slujba Vecerniei Mari și a Litiei pe altarul de vară al mânăstirii. Mai apoi, la 22:00, icoana făcătoare de minuni va fi scoasă din biserică și va urma Slujba Utreniei și Prohodul Maicii Domnului. Procesiunea se desfășoară cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului de pe 15 august, un moment important pentru creștini.

„Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului de pe 15 august este importantă peste tot în lumea creștină, dar pentru noi, transilvănenii, are o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Nicula. Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat de tradiționalul pelerinaj ‘La Nicula colo-n deal’, amintindu-ne de anul 1699, când icoana pictată de preotul ortodox Luca din Iclod și aflată în biserica din Nicula a lăcrimat vreme de trei săptămâni”, a transmis, luni, Biroul de presă al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, potrivit Agerpres.

Procesiunea este condusă de către IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, însoțit de un sobor de arhierei, preoți și diaconi, din care va face parte și Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei.

Vineri, 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, tot pe altarul de vară al mănăstirii, de la ora 9:00, Mitropolitul Andrei va săvârși Sfânta Liturghie și va rosti pelerinilor un cuvânt de învățătură. Acesta va fi înconjurat de un sobor de arhierei, preoți și diaconi.

„Pe toată perioada prezenței lor la Mănăstirea Nicula, credincioșii sunt sfătuiți să fie responsabili unii față de alții și mai ales față de ce lasă în urma lor, știind că pășesc într-o grădină a Maicii Domnului”, se mai arată în comunicat.

