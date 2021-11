Prodanca, la momentul adevărului. Cum a răspuns la întrebarea: „Când te-ar fi înșelat prima oară?”

Anamaria Prodan şi-a deschis sufletul şi a vorbit cu sinceritate despre ceea ce se întâmplă în prezent în viaţa sa. Deşi a încercat să nege până acum problemele care existau în căsnicia sa, acum lucrurile sunt extrem de clare.

Anamaria Prodan mărturiseşte în cadrul unui interviu pentru fanatik.ro faptul că întotdeauna a încercat să îşi ţină familia unită şi departe de probleme. Chiar dacă au existat tensiuni de-a lungul timpului în relaţia pe care a avut-o cu Laurenţiu Reghecampf, impresara a încercat să ţină aceste lucruri departe de ochii curioşilor.

Însă, în prezent situaţia nu a mai putut fi controlată, iar Anamaria a decis să dea cărţile pe faţă şi să spună partea sa de adevăr. Cu toate acestea, nu a dorit să vorbească despre momentul în care a aflat că a fost înşelată pentru prima dată.

„Astea sunt niște întrebări la care răspunsul rămâne între noi (între Anamaria și Laurențiu Reghecampf, n. red). Ar trebui să fie încă o lecție pe care, eu, Anamaria Prodan, le-o dau bărbaților: nu ești bărbat în momentul în care îți cauți confirmări în femei din oraș. În femei care nu au legătură cu lumea ta, în femei care nu au nicio realizare. Astfel de femei nu au cum să-ți confere, să îți întărească faptul că tu ești bărbat. Dacă tu nu te simți bărbat, nu ești bărbat”, a spus Anamaria Prodan pentru sursa citată.

„Mi-e greu să mă concentrez la ce am de făcut”

În acelaşi timp, impresara a recunoscut faptul că nu mai ţine legătura cu fostul său partener.

„Noi nu comunicăm de foarte multă vreme, nu știu nici asta de ce… Am încercat să fiu dreaptă, că mă cunoașteți și cu binele, și cu răul, că sunt o fire vulcanică și mi se pare ceva împins la extrem. Și cred că nimeni, nu am auzit încă în țară la noi ca cineva să fi făcut așa ceva familiei”, a mai spus impresara pentru sursa citată.

În ceea ce priveşte presupusele infidelităţi ale antreonorului, impresara a dezvăluit faptul că niciodată nu a vrut să creadă ceea ce oamenii din jurul său îi spuneau. Mai mult, Anamaria a dezvăluit faptul că, în momentul în care îşi întreba soţul, acesta nega cu vehemenţă existenţa altor femei în viaţa lui.

„Este un mit că femeia simte, că femeia miroase. Eu am avut o perioadă foarte încărcată, am avut o perioadă cu mama mea pe care am încercat să o salvez și am fost plecată foarte mult timp. Dar am crezut că soțul meu înțelege lucrul ăsta, că mă susține, pentru că noi avem cam totul de la mama mea.

Și mi se pare… nedrept chiar și pentru mama mea, și pentru tatăl lui, care sunt morți și ne privesc de acolo de undeva… Și mă gândesc dacă toată această căsnicie nu a fost din partea lui o minciună și o spoială de dragoste, mi-e greu și să mă gândesc, mi-e greu să mă concentrez la ce am de făcut pentru că nu ai cum să înțelegi… Nici nu știu dacă doar cuvintele ar fi suficiente.

Când ajungi la o vârstă te gândești, la aproape 50 de ani, ai copii mari, de 22 de ani, de 21, 19, 13, și îți dorești foarte tare să îți crești nepoții, să te uiți cu mândrie la ceea ce ai făcut. Copiii tăi să fie mândri și să se mândrească cu tine… De asta spun că pentru noi e ceva cumplit”, a mai povestit Anamaria Prodan.

