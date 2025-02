Produsul de 21 de lei de la Pepco i-a înnebunit pe români. Se bat pentru ustensila care face praf aparaturile

Românii au luat cu asalt magazinele Pepco în căutarea unui produs ieftin, dar extrem de eficient. Deși pe rafturile retailerului se găsesc numeroase articole pentru casă, un singur obiect a reușit să creeze isterie în rândul cumpărătorilor. Odată devenit viral pe rețelele de socializare, stocurile s-au epuizat rapid, iar cei mai norocoși au reușit să pună mâna pe el.

Fără să pară ceva spectaculos la prima vedere, produsul de 21 de lei și-a câștigat rapid faima datorită eficienței sale uimitoare. Cei care l-au achiziționat spun că reușește să înlocuiască chiar și electrocasnicele de mii de lei și că este un ajutor de nădejde în orice locuință. Utilizatorii care l-au testat sunt încântați, iar recenziile pozitive au făcut ca produsul să devină o adevărată vedetă în magazine.

(CITEȘTE ȘI: PRODUSUL DIN LIDL, RETRAS DE LA RAFT! CONSUMUL AR PUTEA PROVOCA SENZAȚIE DE ARSURĂ ȘI LEZIUNI LA NIVELUL GURII)

Mătura cu perii din silicon și mâner telescopic este noul fenomen al magazinelor Pepco. Deși pare o mătură obișnuită, cei care au testat-o spun că este mai eficientă decât un aspirator de mii de lei. Secretul constă în perii din silicon, care atrag murdăria, părul de animale și chiar acele de brad, fiind un aliat perfect pentru curățenia casei.

Un utilizator care a cumpărat această mătură a decis să o testeze după ce a scos bradul de Crăciun din casă, iar rezultatul l-a uimit. Fără să mai folosească aspiratorul, a reușit să curețe podeaua impecabil, iar apoi a împărtășit experiența sa pe internet. Postarea sa a devenit virală, iar în scurt timp, românii au început să caute acest produs în toate magazinele Pepco din țară.

„Am cumpărat această mătură din silicon, telescopică, din Pepco, la prețul de 21 de lei. Pentru că am scos bradul afară și am făcut super multă mizerie, am decis să o testăm. Nu-mi vine să cred, a luat tot!”, a scris acesta pe pagina sa „Aventurile unui om simplu”.