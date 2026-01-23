Acasă » Știri » Produsul românesc care e la mare căutare în China. Primul lot s-a vândut rapid

De: Simona Tudorache 23/01/2026 | 23:24
Uleiul de floarea-soarelui Republika, realizat în România, e la mare căutare în China. Produsul s-a epuizat rapid, semn că a fost apreciat de cei care l-au achiziționat.

Compania care îl distribuie este deținută de Iordache Monica Cristinela. Acum doi ani a avut o cifră de afaceri de 5,02 milioane de lei, iar de atunci tot crește. Cu toate astea, a înregistrat și pierderi de 5,77 milioane de lei. Firma din Giurgiu a mai avut exporturi, în 2025, în China, Spania și Malta.

„Prin intermediul unei platforme de comercializare a produselor din Europa Centrală și de Est, uleiul de floarea-soarelui Republika produs în România a reușit să intre cu succes pe piața din China. Mulțumită calității sale superioare, primul lot s-a epuizat rapid”, a comunicat Ambasada Chinei pe Facebook.

Brandul a fost prezent și la China International Import Expo, unde a atras interesul mai multor oameni de afaceri chinezi.

„Produsul a devenit un exemplu reprezentativ de cooperare cu beneficii comune între China și România”, se mai arată în postarea publicată.

Uleiul de floarea-soarelui Republika a devenit cumva „un produs-vedetă în cadrul campaniei «Vouchere de consum – Farmecul Europei Centrale și de Est 2025”.

„A atras interesul mai multor achizitori chinezi, interes materializat în intenții de cooperare. Produsul a devenit un exemplu reprezentativ de cooperare cu beneficii comune între China și România”, au mai arătat reprezentanții ambasadei.

Rămâne de văzut cum se va reflecta succesul acestei mărci în vânzările viitoare.

Uleiul de floarea-soarelui are numeroase beneficii pentru organism

Uleiul de floarea-soarelui, în special cel presat la rece, este bogat în vitamine (A, D, E), antioxidanți și acizi grași nesaturați, are beneficii pentru inimă (reglează colesterolul), pentru piele (antiinflamator, calmant, hidratant) și un rol important în digestie (previne constipația).
Semințele de floarea-soarelui sunt o sursă excelentă de ulei comestibil, bogat în acizi grași sănătoși, vitamine și minerale. Uleiul de floarea-soarelui este utilizat la gătit, la prăjire și în producția unor produse alimentare.

