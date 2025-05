Profeția care dă fiori reci după moartea lui Papa Francisc: sfârșitul lumii! ”A fost ținută secretă”

În cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu a fost prezent gen. Emil Străinu. Printre altele, acesta a vorbit despre profeția care dă fiori reci după moartea lui Papa Francisc. Aceasta sugerează sfârșitul lumii după decesul suveranul pontif. Gen. Emil Străinu a explicat previziunile făcute în urmă cu mulți ani.

În cadrul ediției din data de 3 mai a emisiunii Dan Diaconescu Direct rolul de invitat a fost jucat de gen. Emil Străinu. Printre altele, acesta a făcut dezvăluiri cât se poate de interesante despre o profeție care vorbește despre sfârșitul lumii. Se pare că acesta ar urma după moartea Papei Francisc.

(CITEȘTE ȘI: ANUNȚUL CARE ARUNCĂ ÎN AER ALEGERILE! ”BLACK OUT PENTRU ANULARE”: DAN DIACONESCU LANSEAZĂ O IPOTEZĂ ȘOC)

Așa cum spuneam, în emisiunea lui Dan Diaconescu a fost invitat gen. Emil Străinu, care a vorbit și despre profeția care dă fiori reci după moartea lui Papa Francisc. Profeția aparține călugărului care a creștinat Irlanda și anunță sfârșitul lumii după moartea suveranului pontif.

„Ideea este următoarea. Totul este pus sub semnul întrebării și sub semnul a aceea ce se numește elementul surpriză. De ce? Pentru că există o profeție. Profeția călugărului preot care a creștinat Irlanda, în secolul XIII. El merge la Papa Leon, vorbește cu el, spune că vrea să creștineze Irlanda, e de acord, îi dă tot ce trebuie, dar stând și privând edificiile Vaticanului, el are o revelație. Și scrie această revelație cu toți papii care vor urma până la sfârșitul timpurilor, spune el. Ceea ce ar însemna că ultimul papa ar fi Francisc, pentru că aici se termină. Bun, asta este primul element.

Al doilea element, după acesta, este dat de vestita profeție de la Fatima. Profeție de la Fatima care are trei părți clare. Prima parte fiind dată de faptul că celor trei copii le este relevat iadul. Iată, așa vor păți toți cei care nu… Așa spunem profeție, nu? Noi vorbim de ce a fost aici.

A doua profeție spune că se va sfârși Primului Război Mondial, se va termina Primul Război Mondial, dar va veni un război mult mai mare, mult mai distrugător, unde vor muri de mult mai multe ori mai mulți oameni decât în primul război mondial. Mai mult decât atât Dumnezeu îți va întoarce fața în o parte a Europei care va fi luată în stăpânire de către Satan. Era vorba de Revoluția Bolșevica care trebuia să se întâmple în Uniunea Sovietică, începând cu octombrie 1917, cu venirea bolșevicilor și lui Lenin la putere.

Și este partea a treia a profeției. Partea a treia a profeției a fost ținută foarte mult timp secret. Ea nu a fost dezvăluită, se spune, dar eu nu cred, pentru că cineva mi-a spus că sunt mai multe variante aici. Deci ar fi fost citită pentru prima dată de papa după ce a fost atentatul împotriva lui al teroristului turc. Și papa a crezut că aceea este profeția finală și că s-a rupt tot ceea ce însemna… S-a rupt blestemul, ca să spunem așa.

Dar papa Benedict al XVI-lea, înainte de a pleca, are o cuvântare în care spune foarte clar că profeția încă nu s-a împlinit și nu s-a ajuns încă la sfârșitul timpurilor. Ce implica profeția? Ce scria în acea profeție? Scria că este momentul în care papa va fi ucis. Vaticanul va dispărea în flăcări și va fi ceea ce se numește sfârșitul lui. Așa spune în profeția aceea. Asta nu înseamnă că va fi și așa”, a spus gen. Emil Străinu.