Prognoza meteo azi, 11 ianuarie 2026. Iarna persistă cu frig și precipitații slabe

De: Paul Hangerli 11/01/2026 | 06:30
Iarnă. sursa Can Can

Prognoza meteo azi, 11 ianuarie 2026. Vremea în România va fi caracterizată în mod general de un regim rece și iernatic, cu temperaturi diurne care vor rămâne în mare parte negative sau doar marginal pozitive în sud și la litoral. Cerul va fi preponderent noros în majoritatea regiunilor, iar precipitații slabe sub formă de ninsoare sau mixte pot apărea pe arii restrânse, mai ales în zonele estice, centrale și în apropierea lanțurilor muntoase.

În regiunile montane, se vor menține condiții de iarnă cu zăpadă existentă și ninsoare ocazională. Temperaturile minime vor coborî semnificativ noaptea, accentuând senzația de frig, iar valorile maxime nu vor atinge cu mult peste pragul de îngheț, fiind specifice unei perioade cu influență a aerului rece continental.

Vremea în România

Azi, vremea în România va fi în continuare influențată de condiții de iarnă, cu temperaturi scăzute și cer în general noros în majoritatea regiunilor țării, pe fondul maselor de aer rece. Valorile termice se vor menține în general sub pragul de îngheț în mare parte din teritoriu, cu diferențe regionale.

Nord și Vest

Regiunile din nord și vest vor avea vreme rece, cu cer predominant noros și posibilitate de fulguieli slabe pe arii restrânse, în special în zonele depresionare sau apropiate de Carpați. Temperaturile maxime se vor situa sub 0°C sau ușor peste 0°C în unele depresiuni. În nord-vestul extrem, minimele vor coborî sub –5°C în orele dimineții.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est vremea va fi rece, cu cer mai mult noros decât variabil. Precipitații slabe mixte (ploaie/slabe fulguieli) pot apărea local, în funcție de dinamica fronturilor atmosferice. Minimele în sud vor fi tot negative, cu maxime diurne între –2°C și 1°C în Oltenia și Sud-Est.

Oltenia și Sud-Vest

Oltenia și sud-vestul țării vor continua să experimenteze temperaturi negative mai ales dimineața și noaptea, iar ziua valorile vor rămâne aproape de 0°C sau ușor sub acest prag. Cerul va fi predominant acoperit și nu sunt estimate precipitații semnificative.

Est și Nord-Est

Estul și nord-estul țării vor avea vreme rece, cu cer noros și șanse de ninsoare slabă pe arii extinse. Temperaturile maxime pe parcursul zilei vor fi negative sau ușor apropiate de 0°C, iar minimele vor coborî sub –6°C spre regiunile mai nordice.

Centrul țării și zona Carpaților

Centrul țării inclusiv zonele montane vor fi caracterizate de vreme rece, cu cer mai mult noros și condiții de ninsoare, mai ales peste crestele Carpaților. În zonele montane inferioare, temperaturile diurne vor rămâne negative, iar la altitudine mai mare se va menține un strat de zăpadă existent.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și zona litoralului Mării Negre vor predomina condiții reci, cu cer noros și posibil precipitații slabe mixte spre după-amiaza zilei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 1–3°C, cu vânt moderat ce va accentua senzația de frig.

Vremea în capitală

Pentru București, prognoza indică o zi rece cu cer înnorat, temperaturi maxime în jurul valorii de 0°C până la 1°C și minime dimineața situate în jurul –4°C. Este posibil ca în cursul zilei să apară fulguieli slabe sau precipitații mixte local.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: Cer predominant noros, temperaturi maxime în jur de –1°C și minime nocturne în jurul –6°C.

Timișoara: Vreme rece, cer noros, temperaturi maxime între –1°C și 1°C, minime nocturne negative (aproximativ –5°C).

Iași: Cer noros cu posibilitate de fulguieli, temperaturi maxime în jur de –1°C, minime în jur de –7°C.

Craiova: Cer înnorat și rece, temperaturi maxime între –1°C și 1°C, minime la nivel de –4°C.

Constanța: Cer noros cu precipitații slabe posibile, temperaturi maxime de aproximativ 2–3°C și minime în jurul a –1°C.

Brașov: Cer înnorat, temperaturi maxime negative (aproximativ –2°C), minime nocturne sub –6°C, posibilă ninsoare locală.

