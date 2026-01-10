Acasă » Știri » Iarnă crâncenă în cel mai călduros oraș din România. Ninge 11 zile neîncetat, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Alina Drăgan 10/01/2026 | 08:20
Ninge 11 zile neîncetat, potrivit meteorologilor Accuweather

Iarna și-a intrat serios în drepturi în ultimele zile, mai toată țara confruntându-se cu temperaturi negative și ninsori. Chiar și cel mai călduros oraș din România se pregătește pentru un episod de iarnă severă, cu zăpadă și ger, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge 11 zile neîncetat.

Vremea rea pare să nu cedeze prea curând, iar meteorologii avertizează că următoarele săptămâni vor aduce ninsori consistente și temperaturi scăzute. Conform Accuweather, în toate regiunile din țară se anunță viscol și temperaturi negative.

Oravița este considerat, de ani buni, cel mai călduros oraș din România. Așezarea sa geografică îl protejează de masele de aer rece din nord-est, fiind înconjurată de dealuri și munți și beneficiind de influențe mediteraneene. În plus, vântul local „Austru” aduce, de obicei, aer mai cald în sezonul rece, topind rapid zăpada și menținând temperaturi peste media națională.

De exemplu în luna februarie 2024, Oravița a înregistrat o medie lunară de aproape 10 grade Celsius, valori comparabile cu cele din sudul Italiei. Însă, acum meteorologii vin cu vești surprinzătoare.

Potrivit Accuweather, situația se schimbă radical în această iarnă. Începând cu data de 11 ianuarie și până pe 21 ianuarie, orașul se va confrunta cu 11 zile consecutive de ninsoare. În plus, temperaturile vor coborâ semnificativ. Minimele nocturne sunt prognozate să ajungă până la -10 grade Celsius, valori neobișnuit de scăzute pentru Oravița.

Ninge 11 zile neîncetat, potrivit meteorologilor Accuweather

Cod galben de ger

Un val de ger cuprinde întreaga țară. Urmează zile cu tenmpertaturi negative, ninsori și strat de zăpadă în mai multe zone, inclusiv în Capitală. De asemenea, în vigoare este și un cod galben de ger, valabil în nordul Moldovei și estul Transilvaniei.

„Cel mai frig va fi în depresiunile din estul Transilvaniei, dar și în nordul Moldovei. Practic, începând de astăzi, o vreme rece în jumătatea nordică a țării, cu maxime preponderent negative, între minus nouă și cel mult 0°C. Urmează o noapte rece, cu minime termice între -14 și -10 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, acolo unde va fi în vigoare și o atenționare meteorologică de cod galben. În nordul Moldovei, cel mult valori în jurul a -10 grade.

Începând din noaptea de sâmbătă și până marți, vremea va fi deosebit de rece în toate regiunile, în special în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, dar și în zona de munte, pentru că maximele vor fi cuprinse, de asemenea, între -11 și 0 grade, iar nopțile vor fi geroase, cu valori între -18 și -6°C”, a declarat și Elena Mateescu, director ANM.

