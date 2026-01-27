Acasă » Știri » Prognoza meteo, azi, 27 ianuarie 2026. Ploi, nori și temperaturi moderate pentru final de ianuarie

Prognoza meteo, azi, 27 ianuarie 2026. Ploi, nori și temperaturi moderate pentru final de ianuarie

De: Paul Hangerli 27/01/2026 | 05:30
Prognoza meteo, azi, 27 ianuarie 2026. Ploi, nori și temperaturi moderate pentru final de ianuarie
Nori și ploaie, sursa-pexels.com

Prognoza meteo, azi, 27 ianuarie 2026. România stă sub semnul umezelii: ploi în multe regiuni, răcire și precipitații mixte spre nord-est și condiții de iarnă la munte, în timp ce litoralul rămâne cel mai „prietenoasă” zonă ca temperaturi. Dacă ai drum, ține cont de carosabil umed și, în est/nord-est, de posibilitatea apariției poleiului în ferestrele mai reci ale zilei.

Prognoza meteo, azi, 27 ianuarie 2026.

Un front umed traversează țara și aduce o zi mai degrabă închisă, cu ploi pe multe zone joase, iar la munte precipitațiile se amestecă treptat cu lapoviță și ninsoare pe creste. În vest și nord-vest, după ploi matinale, apar și intervale cu cer mai luminos spre după-amiază. În est și nord-est, vremea rămâne mai rece și mai „mocănească”, cu precipitații persistente și risc de polei pe alocuri.

Vremea pe regiuni

Nord și vest

În Crișana, Banat și nord-vest, începe cu ploi și nori joși, apoi se mai rărește norul spre după-amiază, cu șanse de înseninări temporare. Temperaturile se învârt, în general, între 2–7°C dimineața și pot urca spre 6–9°C la orele amiezii/după-amiezii, mai ales în vest.

Sud și sud-est

În Muntenia și sudul țării, ziua rămâne predominant norosă, cu ploi slabe sau burniță pe intervale, mai ales în prima parte a zilei. Maximele se așază, în linii mari, între 4–6°C, iar seara temperaturile coboară spre 3–4°C.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia, vremea e moale pentru final de ianuarie, dar umedă: nori compacți, ploi trecătoare și o senzație de rece accentuată de umezeală. Te poți aștepta la 2–4°C în prima parte a zilei și 3–5°C după-amiaza.

Est și nord-est

În Moldova (mai ales nordul), rămâne mai rece și cu precipitații frecvente. Pe fondul temperaturilor apropiate de 0°C, local pot apărea episoade cu ploi reci / precipitații mixte și risc de polei (în special dimineața și seara). Temperaturile se țin, de regulă, între 0–3°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și pe arcul carpatic, norii domină și apar perioade cu ploaie, iar spre munte crește probabilitatea de lapoviță și ninsoare, mai ales la altitudini mari. În depresiuni și zonele mai înalte se simte mai rece, cu 1–4°C în general, iar pe creste condițiile pot deveni de iarnă autentică (vânt mai tare și viscol pe porțiuni).

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral, vremea e mai blândă: nori și perioade cu soare pal, iar vântul de mare poate accentua senzația de răcoare. Temperaturile urcă cel mai sus aici, cu valori în jur de 5–7°C dimineața și 10–12°C după-amiaza.

Vremea în capitală

În București, marți e o zi mai mult norosă, cu ploi slabe sau averse mai ales dimineața și seara, iar în rest nori compacți. Temperaturile rămân cuminți: minimă ~3°C, maximă ~6°C.

Vremea în marile orașe ale țării

În Cluj-Napoca, ziua aduce o vreme predominant norosă, cu ploi slabe sau trecătoare mai ales în prima parte a zilei. Temperaturile vor fi moderate pentru această perioadă, cu o minimă de aproximativ 1°C și o maximă care poate ajunge la 6°C.

La Timișoara, dimineața începe sub semnul ploilor și al norilor joși, însă spre după-amiază sunt posibile și intervale cu cer mai deschis. Valorile termice vor varia între 1°C dimineața și 9°C la orele amiezii, făcând din vest una dintre cele mai blânde zone ale țării.

În Iași, vremea rămâne rece și umedă pe tot parcursul zilei. Cerul va fi mai mult acoperit, iar ploile apar pe intervale, pe fondul unor temperaturi scăzute. Minima va coborî spre 0°C, iar maxima nu va depăși 5°C.

La Craiova, norii domină cerul, iar ploile slabe își fac apariția izolat. Temperatura aerului se va situa între 2°C în cursul dimineții și 4°C în timpul zilei, accentuând senzația de vreme rece și umedă.

În Constanța, vremea este mai blândă comparativ cu restul țării. Chiar dacă cerul va fi variabil, cu unele înnorări, influența mării se face simțită prin temperaturi mai ridicate: aproximativ 5°C dimineața și până la 12°C după-amiaza.

La Brașov, ziua vine cu nori și precipitații, ploaia fiind predominantă în oraș, în timp ce la altitudini mai mari poate apărea lapovița sau ninsoarea. Temperaturile vor oscila între 2°C minimă și 6°C maximă, într-un peisaj tipic de iarnă târzie.

×