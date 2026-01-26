Acasă » Știri » Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară” în România: Ninsori, viscol și ger ca în plină iarnă

Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară” în România: Ninsori, viscol și ger ca în plină iarnă

De: Denisa Iordache 26/01/2026 | 08:00
Meteorologii EaseWeather anunță o primăvară polară în România: Ninsori, viscol și ger ca în plină iarnă
Meteorologii EaseWeather anunță o primăvară polară în România

Iarna va renunța cu greu la noi, ba chiar va intra peste următorul anotimp din calendar și îi va îngreuna venirea. Meteorologii EaseWeather au făcut anunțul despre ”primăvara polară” care urmează. Toate detaliile în articol.

Iarna aceasta a este una marcată de temperaturi scăzute, ninsori și frig puternic, iar aceste fenomene vor dura mai mult decât credem. Primăvara va reuși cu greu să își facă intrarea din cauza iernii care nu vrea să ne părăsească.

Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară”

După cum puteți vedea în imaginile atașate mai jos pentru lunile martie, aprilie și mai, temperaturile mici se mențin chiar și atunci când calendarul indică venirea primăverii. Mai mult, există și zile în care va ninge. Mai exact, mijlocul lunii martie va fi marcat de acest fenomen total neobișnuit pentru acea perioadă, cu ninsori pe 16, 17 și 19 martie. Temperaturile din termometre nu vor mai fi cu minus însă, minima fiind de 4 grade, iar maxima de 12 grade la finalul lunii.

Prognoza meteo luna martie
Prognoza meteo luna martie

Nici luna aprilie nu scapă de amprenta iernii. În imaginile de mai jos sunt indicate zilele în care ninsoarea își va face simțită prezența: 7 și 10 aprilie. Temperaturile se vor menține neobișnuit de mici pentru această perioadă din an.

Prognoza meteo luna aprilie
Prognoza meteo luna aprilie

Prin urmare, deși ploioasă, luna mai este singura care reușește să câștige bătălia împotriva iernii. Primele temperaturi mai ridicate vor fi resimțite abia atunci.

Prognoza meteo luna mai
Prognoza meteo luna mai

Vremea în Capitală azi, 26 ianuarie

La București, ziua va fi rece și înnorată, cu temperaturi maxime ce se vor situa în jur de 2…4 °C, iar cerul va rămâne predominant acoperit. Există posibilitatea unor precipitații mixte pe parcursul zilei, în special spre seară, pe fondul unui aer rece și umed (VEZI AICI PROGNOZA PENTRU RESTUL ȚĂRII).

CITEȘTE ȘI:

Câte zile ninge în februarie în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Iarna abia atunci începe cu adevărat

Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Recordul care a depășit limitele umane: omul care și-a ținut respirația peste 24 de minute sub apă
Știri
Recordul care a depășit limitele umane: omul care și-a ținut respirația peste 24 de minute sub apă
Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier
Știri
Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu securea în propriul magazin
Adevarul
„Am venit să te omor!” Imagini șocante cu un consilier local atacat cu...
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că STB poate fi executată silit
Digi24
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os:...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e patriotism”
Digi 24
Radu Miruță revine asupra declarației despre Ceaușescu, după valul de reacții: „Sacrificarea libertății nu e...
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai...
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Gandul.ro
Singurul mezel recomandat de dr. Vlad Ciurea. Este foarte bun pentru sănătatea creierului
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Recordul care a depășit limitele umane: omul care și-a ținut respirația peste 24 de minute sub apă
Recordul care a depășit limitele umane: omul care și-a ținut respirația peste 24 de minute sub apă
BANC | Politica by Bulă
BANC | Politica by Bulă
Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier
Patru zile de „junk food” pot afecta memoria. Ce au descoperit cercetătorii despre creier
Pasta Queen îți spune adevărul: Penne alla Vodka, sosul roz născut din disco, controverse și un ...
Pasta Queen îți spune adevărul: Penne alla Vodka, sosul roz născut din disco, controverse și un strop de vodkă
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a ”divulgat” secretul
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a ”divulgat” secretul
Cum arată vila în care locuiește Geanina Ilieș. Are un living spațios și o curte imensă
Cum arată vila în care locuiește Geanina Ilieș. Are un living spațios și o curte imensă
Vezi toate știrile
×