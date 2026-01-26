Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară” în România: Ninsori, viscol și ger ca în plină iarnă

Iarna va renunța cu greu la noi, ba chiar va intra peste următorul anotimp din calendar și îi va îngreuna venirea. Meteorologii EaseWeather au făcut anunțul despre ”primăvara polară” care urmează. Toate detaliile în articol.

Iarna aceasta a este una marcată de temperaturi scăzute, ninsori și frig puternic, iar aceste fenomene vor dura mai mult decât credem. Primăvara va reuși cu greu să își facă intrarea din cauza iernii care nu vrea să ne părăsească.

Meteorologii EaseWeather anunță o „primăvară polară”

După cum puteți vedea în imaginile atașate mai jos pentru lunile martie, aprilie și mai, temperaturile mici se mențin chiar și atunci când calendarul indică venirea primăverii. Mai mult, există și zile în care va ninge. Mai exact, mijlocul lunii martie va fi marcat de acest fenomen total neobișnuit pentru acea perioadă, cu ninsori pe 16, 17 și 19 martie. Temperaturile din termometre nu vor mai fi cu minus însă, minima fiind de 4 grade, iar maxima de 12 grade la finalul lunii.

Nici luna aprilie nu scapă de amprenta iernii. În imaginile de mai jos sunt indicate zilele în care ninsoarea își va face simțită prezența: 7 și 10 aprilie. Temperaturile se vor menține neobișnuit de mici pentru această perioadă din an.

Prin urmare, deși ploioasă, luna mai este singura care reușește să câștige bătălia împotriva iernii. Primele temperaturi mai ridicate vor fi resimțite abia atunci.

Vremea în Capitală azi, 26 ianuarie

La București, ziua va fi rece și înnorată, cu temperaturi maxime ce se vor situa în jur de 2…4 °C, iar cerul va rămâne predominant acoperit. Există posibilitatea unor precipitații mixte pe parcursul zilei, în special spre seară, pe fondul unui aer rece și umed (VEZI AICI PROGNOZA PENTRU RESTUL ȚĂRII).

CITEȘTE ȘI:

Câte zile ninge în februarie în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Iarna abia atunci începe cu adevărat

Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă