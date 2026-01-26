Prognoza meteo azi, 26 ianuarie 2026. Ger, cer noros și ninsori

Prognoza meteo azi, 26 ianuarie 2026. Azi, în întreaga ţară, vremea va fi rece, cu valori general negative sau apropiate de zero grade Celsius și cer în mare parte înnorat, pe alocuri cu ninsori sau precipitații mixte în zonele sudice și estice. În regiunile montane, temperatura va rămâne scăzută, iar condițiile de iarnă se vor menține, cu posibilitate de ninsoare sau precipitații mixte la altitudini medii și mare.

Vremea în România

Vremea în România va fi dominată de temperaturi reci și cer înnorat în mare parte din țară. Precipitațiile vor fi slab distribuite, mai ales în regiunile sud-estice și estice, unde pot exista ploi mixte sau ninsori slabe. Zonele montane și nordice vor resimți frigul mai intens, cu maxime ce se vor menține sub sau aproape de zero grade. În Capitală și în marile orașe, iarna va continua să se resimtă, iar recomandarea rămâne să te îmbraci adecvat pentru temperaturi scăzute și posibile condiții de umiditate ridicată.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest – În nordul și vestul ţării cerul va fi predominant noros și rece, iar temperaturile maxime vor rămâne în jurul valorii de 0…3 °C, cu posibilitate de zăpadă slabă sau precipitații mixte în orele dimineții și după-amiaza.

Sud și Sud-Est – În sud și sud-est condițiile vor fi similare: temperaturi în jur de 0…3 °C, cu cer înnorat și șanse de precipitații slabe, mai ales în partea de sud-est a țării.

Oltenia și Sud-Vest – În Oltenia și sud-vest vremea va rămâne rece, cu maxime ce nu vor depăși ușor 3 °C și cer acoperit pe arii extinse.

Est și Nord-Est – În est și nord-est se aşteaptă temperaturi negative în marea parte a zilei, cu cer înnorat și posibilitate de ninsori slabe, în special în zonele mai ridicate.

Centrul țării și zona Carpaților – Regiunea centrală și zona montană vor păstra un climat rece, cu maxime aproape de 0 °C sau ușor negative, iar în Carpați ninsorile locale vor rămâne probabile pe durata zilei.

Dobrogea și zona Mării Negre – În zona Dobrogei cerul va fi în mare parte noros, cu vânt moderat și temperaturi de 1…3 °C, dar cu risc de precipitații slabe pe arii restrânse.

Vremea în Capitală – București

La București, ziua de mâine va fi rece și înnorată, cu temperaturi maxime ce se vor situa în jur de 2…4 °C, iar cerul va rămâne predominant acoperit. Există posibilitatea unor precipitații mixte pe parcursul zilei, în special spre seară, pe fondul unui aer rece și umed.

Vremea în marile orașe

În Cluj-Napoca, ziua de mâine va fi rece, cu cer predominant noros. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 și 0 grade Celsius, menținând o senzație accentuată de iarnă.

La Timișoara, vremea rămâne rece, cu cer variabil. Dimineața va aduce valori de până la -7 grade Celsius, iar pe parcursul zilei temperaturile vor urca treptat, atingând 0 grade la orele amiezii.

În Iași, frigul va fi mai pronunțat. Temperaturile vor rămâne negative pe tot parcursul zilei, cu valori cuprinse între -6 și -2 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult noros.

La Craiova, ziua se anunță rece și închisă. Valorile termice se vor situa în jurul pragului de îngheț, cu maxime de aproximativ 0 grade Celsius.

În Constanța, influența Mării Negre va mai tempera ușor frigul, însă vântul va accentua senzația de rece. Temperaturile vor fi cuprinse între 0 și 2 grade Celsius, cu cer parțial noros.

La Brașov, vremea va păstra caracterul de iarnă. Dimineața va aduce temperaturi de aproximativ -2 grade Celsius, iar pe parcursul zilei maximele vor urca spre 3 grade, rămânând totuși scăzute.

