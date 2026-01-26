Urmează un fenomen meteorologic extrem. Ciclonul-bombă va lovi în mai multe zone din Europa

Un ciclon extrem de puternic se apropie de Europa, anunțat de meteorologi ca o „ciclogeneză explozivă” care va aduce vânt intens, ninsori și schimbări majore ale vremii. Fenomenul, cunoscut și sub numele de „ciclon-bombă”, va influența traiectoria maselor de aer și va marca începutul unei perioade de instabilitate atmosferică.

Un ciclon puternic se formează în noaptea de joi spre vineri, aducând cu sine fenomene meteo extreme, sub forma unei ciclogeneze explozive. Acest proces implică o scădere rapidă a presiunii atmosferice, de până la 40 hPa în doar 24 de ore, ceea ce generează un ciclon intens, cunoscut și sub numele de „ciclon-bombă”.

Meteorologii avertizează că acesta va bloca pătrunderea aerului siberian extrem de rece spre vestul Europei, dar nu va împiedica complet apariția unor fenomene iernatice severe.

Uraganul creat de acest ciclon aduce vânt puternic și posibile furtuni marine, în special în Anglia și Franța. Germania va fi ferită de impactul direct, deoarece ciclonul se oprește în zona Canalului Mânecii. Cu toate acestea, prezența zonei de joasă presiune influențează puternic traiectoria maselor de aer la scară continentală, modificând evoluția vremii în întreaga Europă de Vest și Centrală.

Inițial, masele de aer siberian urmau să ajungă și în Germania, dar succesiunea sistemelor de joasă presiune amână acest fenomen. Aerul extrem de rece rămâne blocat momentan în estul și nordul continentului, în timp ce Germania se confruntă cu temperaturi reci, dar nu extreme. În paralel, pe flancul posterior al ciclonului, aer rece provenit din Groenlanda pătrunde spre sudul Europei, coborând limita ninsorilor până la aproximativ 600 de metri altitudine.

Influența ciclonului se va resimți și în săptămâna următoare. Dacă sistemele de joasă presiune își pierd din intensitate, un nou val de aer rece ar putea pătrunde spre Europa Centrală. Meteorologii mai atenționează că, pe termen mediu, Europa rămâne sub influența unor procese stratosferice complexe, cum ar fi Încălzirea Stratosferică Bruscă (SSW), care poate slăbi sau chiar diviza Vortexul Polar.

CITEȘTE ȘI: Averea uitată în sertar! Cât costă un carnet CEC, în 2026?

Triunghiul Bermudelor: Adevărul despre misterul care a speriat o lume întreagă