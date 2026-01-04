Prognoza meteo azi, 4 ianuarie 2026. Cât mai ține frigul, de fapt

Vremea în România va fi în continuare de iarnă, cu temperaturi în general peste mediile climatologice normale pentru începutul lunii ianuarie, cer mai mult noros și precipitații slabe sau izolate. Meteorologii prognozează o iarnă cu episoade de aer rece, dar cu maxime diurne frecvent pozitive, în timp ce nopțile vor rămâne mai reci, în special în zonele intracarpatice.

Astăzi, în România, vremea va avea un caracter de iarnă autentică. Temperaturile diurne vor fi în general pozitive în regiunile de câmpie și în sud, dar scăzute sau apropiate de 0°C în nord și centru. Cerul va fi mai mult noros la nivel național, cu precipitații slabe și izolate. Minimele nocturne se vor situa în jurul sau peste pragul înghețului în zonele joase și vor fi mai coborâte în depresiuni. În Capitală și în marile orașe, vremea va rămâne rece, cu variații moderate ale temperaturilor și fără fenomene meteorologice extreme.

Prognoza meteo azi, 4 ianuarie 2026

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi rece, cu cer predominant noros. Temperaturile vor fi moderate pentru sezon, iar în zonele submontane și montane pot apărea fulguieli sau ninsori slabe izolate. Valorile termice se vor situa sub sau ușor peste 0°C în zonele joase, devenind negative mai ales pe timpul nopții. Deși nu există date detaliate publice pentru toate localitățile, tendința generală indică o vreme de iarnă, cu cer noros și precipitații slabe.

Sud și Sud-Est

Regiunile sudice și sud-estice vor avea o vreme ceva mai blândă decât restul țării. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, în jurul valorilor pozitive, iar minimele nocturne vor fi în jurul sau ușor sub 0°C. Cerul va fi mai mult noros, cu perioade fără precipitații sau doar ploi slabe izolate.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vestul țării, valorile termice diurne vor fi de asemenea pozitive și mai ridicate decât în regiunile nordice și centrale. Cerul va fi acoperit în mare parte, iar fenomenele meteorologice vor rămâne slabe, fără manifestări severe.

Est și Nord-Est

În estul și nord-estul țării, vremea va fi rece, cu cer noros și șanse reduse de precipitații semnificative. Temperaturile vor fi apropiate de 0°C pe parcursul zilei și ușor sub acest prag în timpul nopții, în special în zonele joase.

Centrul țării și zona Carpaților

Centrul țării și zonele montane vor fi cele mai reci. Se pot înregistra temperaturi diurne scăzute, iar în zona montană sunt posibile fulguieli pe arii mai extinse. În depresiuni și văi, minimele vor coborî sub 0°C, iar temperaturile maxime nu vor urca mult peste pragul înghețului în numeroase localități.

Dobrogea și zona Mării Negre

Dobrogea și litoralul vor avea cele mai blânde temperaturi din țară. Maximele diurne vor fi pozitive, apropiate sau ușor peste valorile normale ale perioadei. Cerul va fi înnorat, iar vântul poate avea intensificări moderate pe litoral, accentuând senzația de frig.

Vremea în Capitală – București

În București, datele climatice pentru luna ianuarie indică un trend cu temperaturi diurne frecvent pozitive și nopți mai reci. Pentru ziua de azi, temperatura maximă va fi de aproximativ 4–5°C, iar minima se va situa în jurul valorilor de 0–1°C. Cerul va fi mai mult noros, fără precipitații semnificative prognozate, iar aceste valori se înscriu în tendința normală a perioadei.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, vremea va fi rece, cu cer noros pe parcursul zilei. Temperaturile diurne vor rămâne aproape de 0°C sau ușor peste, iar noaptea vor coborî spre valori negative, fără precipitații importante.

În Timișoara, vremea va fi mai blândă comparativ cu vestul montan, cu maxime cuprinse între 0și 2°C în timpul zilei și minime nocturne apropiate de-2°C. Cerul va fi noros, iar condițiile meteo vor fi stabile.

La Iași, condițiile vor fi similare celor din estul țării, cu temperaturi de sezon rece, cer noros și maxime de aproximativ 0–2°C ziua, în timp ce noaptea valorile se vor apropia de 0°C.

În Craiova, temperaturile vor fi pozitive în timpul zilei, situându-se în intervalul 1–3°C, iar pe timpul nopții se vor apropia de pragul înghețului. Nu sunt așteptate precipitații semnificative într-un interval scurt de timp.

La Constanța, vremea va fi mai blândă decât în restul țării. Maximele diurne vor fi pozitive, cerul va fi noros, iar vântul de pe mare poate accentua senzația de frig.

În Brașov, vremea va fi rece, cu cer noros și temperaturi diurne în jurul pragului de 0°C sau ușor peste. Minimele nocturne vor fi negative, apropiate de condițiile tipice de iarnă ale regiunilor montane.