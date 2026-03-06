Prognoza meteo emisă de ANM pentru 6 martie 2026. Zonele care n-au scăpat de ninsori

Prognoza meteo emisă de ANM pentru ziua de astăzi aduce o imagine contrastantă asupra vremii din România, cu zone care se bucură de temperaturi apropiate de primăvară și altele care încă se confruntă cu episoade de iarnă.

Regiunile intracarpatice rămân cele mai expuse la ninsori, în timp ce sudul și vestul țării se încălzesc treptat.

Prognoza meteo emisă de ANM pentru 6 martie 2026

Diferențele mari dintre maxime și minime arată că masa de aer rece persistă în timpul nopții, chiar dacă ziua temperaturile urcă simțitor în unele zone.

În Maramureș, vremea rămâne rece dimineața și noaptea, cu minime între –4 și –1 grade, dar maximele urcă până la 13–15 grade. Contrastul termic favorizează apariția precipitațiilor mixte, iar în zonele înalte ninsorile continuă să fie prezente.

Zonele care n-au scăpat de ninsori

Moldova rămâne una dintre regiunile cele mai reci, cu maxime de doar 6–11 grade și minime între –4 și 0 grade. Aici, episoadele de ninsoare sunt încă posibile, mai ales în nordul și centrul regiunii, unde aerul rece persistă.

Transilvania se confruntă cu cea mai accentuată răcire nocturnă, minimele coborând până la –10 grade în depresiunile intramontane. Maximele se situează între 7 și 15 grade, dar ninsorile nu dispar complet, în special în zonele montane. Crișana are o evoluție mai blândă, cu maxime de 12–16 grade și minime între –2 și 5 grade, semn că aici iarna își pierde treptat influența.

Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală