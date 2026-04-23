Acasă » Știri » Prognoza meteo pentru azi, 23 aprilie 2026. Carpații, sub rafale de peste 100 km/h: vreme severă în continuare la munte

Prognoza meteo pentru azi, 23 aprilie 2026. Carpații, sub rafale de peste 100 km/h: vreme severă în continuare la munte

De: Paul Hangerli 23/04/2026 | 05:30
Iarna revine în aprilie, sursa- Pixabay.com

Forța ciclonului scade, iar vremea de mâine aduce o ușoară încălzire, dar vântul va rămâne elementul dominant în toată țara, accentuând senzația de frig. În est și la munte, condițiile vor fi mai severe, iar în zonele depresionare există risc de brumă. Este o zi tipică de primăvară capricioasă, cu contraste între temperaturi și vânt puternic.

Vremea de azi în România

Conform Agenției Naționale de Meteorologie, vremea de mâine se va încălzi ușor față de zilele precedente, însă va rămâne vântoasă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros, iar ploile vor apărea slab și pe arii restrânse, mai ales în jumătatea de est. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 18 grade, însă din cauza vântului, senzația de rece va persista. Minimele vor coborî între -4 și 9 grade, iar dimineața și noaptea, izolat, vor apărea ceață și brumă.

Nord și vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi relativ stabilă, cu cer variabil și înnorări trecătoare. Vântul va avea unele intensificări, dar mai slabe decât în restul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 17 grade, iar cele minime între 0 și 7 grade.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe vor apărea pe arii restrânse. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în timpul zilei. Temperaturile maxime vor ajunge la 14 și 18 grade, iar minimele vor fi între 3 și 9 grade.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vest, vremea va fi mai caldă, cu cer variabil și înnorări temporare. Vântul va sufla moderat, iar temperaturile maxime se vor situa între 15 și 18 grade. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 8 grade.

Est și nord-est

În est și nord-est, vremea va fi mai agitată, cu vânt puternic ce va atinge la rafală 55 și 65 km/h. Cerul va fi temporar noros și va ploua slab pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 15 grade, iar minimele între -1 și 6 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona Carpaților, vântul va sufla cu putere, cu rafale de 60 și 90 km/h, iar pe creste chiar peste 100 km/h. Cerul va fi variabil, iar la altitudini mari vor apărea precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 14 grade, iar minimele pot coborî până la -4 și 3 grade. În depresiuni și zonele deluroase se va forma brumă.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi vântoasă, cu înnorări temporare și ploi slabe izolate. Temperaturile maxime vor fi între 13 și 17 grade, iar cele minime între 5 și 9 grade.

Vremea de azi în București

În București, vremea se va încălzi ușor și va deveni normală pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare ziua și va deveni mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul zilei, când rafalele pot ajunge la 45 și 50 km/h. Temperatura maximă va fi de 18 și 19 grade, iar minima între 4 și 7 grade.

Vremea în marile orașe

  • La Cluj-Napoca, maximele vor fi de 12 și 14 grade, iar minimele între 1 și 4 grade, cu vânt moderat.
  • La Timișoara, temperaturile vor ajunge la 15 și 18 grade ziua, iar noaptea vor coborî la 5 și 8 grade.
  • La Iași, maximele vor fi de 11 și 14 grade, iar minimele între 2 și 6 grade, cu vânt intens.
  • La Craiova, se vor înregistra 15 și 18 grade ziua și 4 și 7 grade noaptea.
  • La Constanța, maximele vor fi de 13 și 16 grade, iar minimele între 6 și 9 grade, cu vânt mai puternic.
  • La Brașov, temperaturile vor varia între 10 și 13 grade ziua și -2 și 2 grade noaptea, cu condiții de brumă.

