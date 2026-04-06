Programul MAID din Canada: De ce a stârnit controverse la nivel global?

Programul de eutanasiere asistată medical din Canada a atins un prag controversat. Numărul total al cazurilor îl depășește deja pe cel al victimelor canadiene din Al Doilea Război Mondial. Potrivit New York Post, cifrele continuă să crească, stârnind îngrijorări și dezbateri aprinse la nivel internațional.

Programul MAID (Medical Assistance in Dying) ar putea depăși în curând 100.000 de persoane eutanasiate, conform estimărilor citate de publicația The National Post.

Programul MAID din Canada stârnește controverse

Datele oficiale arată că, în 2024, nu mai puțin de 15.767 de canadieni au apelat la acest program, reprezentând 5,1% din totalul deceselor din țară în acel an. În medie, aproximativ 45 de persoane pe zi sunt supuse acestei proceduri.

Prin comparație, în 2021 au fost înregistrate 9.842 de cazuri, ceea ce arată o creștere rapidă a fenomenului.

Până în 2024, numărul total al deceselor prin moarte asistată a ajuns la 76.475, depășind semnificativ numărul de 42.042 de canadieni care au murit în Al Doilea Război Mondial.

Temeri privind extinderea programului

Programul de eutanasiere asistată a devenit tot mai controversat, mai ales pe fondul unor acuzații privind aprobările rapide sau presiunile asupra unor pacienți vulnerabili.

Criticii susțin că această practică medicală, care a apărut ca o opțiune pentru cazurile incurabile grave, riscă să devină o „soluție standard” pentru anumite categorii de pacienți, în special pentru cei vulnerabili din punct de vedere social sau economic.

Dennis Poust, reprezentant al Conferinței Catolice din statul New York, a descris extinderea programului ca fiind „o tragedie umană și un eșec al societății”, avertizând că modelul canadian ar putea fi aplicat și în alte regiuni.

Între timp, statul New York a adoptat propria versiune a unui program similar, ceea ce a amplificat dezbaterea la nivel internațional.

Cazuri controversate

Programul a revenit în atenția publică după apariția unor cazuri delicate. Familia unui tânăr de 26 de ani, Kiano Vafaeian, cere schimbări legislative după ce acesta a fost acceptat pentru procedură, în ciuda unor probleme de sănătate considerate de familie ca fiind tratabile.

Tânărul suferea de diabet de tip 1, depresie sezonieră și probleme de vedere, iar rudele susțin că sinuciderea asistată nu era o soluție adecvată în cazul său. Aceste situații au generat îngrijorări legate de criteriile de eligibilitate și de modul în care sunt evaluate cererile.

În timp ce susținătorii programului îl consideră o formă de autonomie și drept la alegere, criticii avertizează că extinderea sa rapidă ridică probleme etice majore.

Pe măsură ce Canada se apropie de pragul de 100.000 de cazuri, dezbaterea privind limitele și implicațiile acestui program devine tot mai intensă, iar impactul său asupra societății nu poate fi trecut cu vederea.

CITEȘTE ȘI: ChatGPT oferă sfaturi periculoase persoanelor cu probleme psihice, avertizează psihologii

Administrația Trump anunță că va investiga cazul Noeliei Castillo, tânăra din Spania care a optat pentru moartea asistată