Protestele continuă la metrou. Prefectul Capitalei: „Am vrut să discut cu ei, dar refuză”

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a încercat să vorbească cu reprezentanții protestatarilor de la metrou, însă aceștia au refuzat. Mai mult, acesta a convocat o întâlnire la sediul Prefecturii cu aceștia la ora 13:30.

”Reprezentanții sindicatelor sunt răspunzători pentru tot ce se întâmplă în momentul de față, dacă nu depun diligențele să explice oamenilor care este gravitatea faptelor pe le comit acum”, a declarat prefectul, la Digi24.

”Eu am vrut să am o discuție cu reprezentanții protestatarilor, dar aceștia refuză discuția. Nu știu ce doresc. Aceștia vor să discute doar cu directorul Metrorex. La întâlnirea de la ora 13:30 l-am invitat și pe directorul Metrorex. Am transmis invitație, prin negociatorii Jandarmeriei, și reprezanților care protestează în stația de metrou Unirii. Dorim să rezolvăm situația”, a precizat Prefectul Capitalei.

Alin Stoica este îîngrijorat de faptul că acest haos va afecta și mai mult răspândirea virusului SARS-CoV-2.

”Efectele acestui protest se răsfrânge asupra tuturor, pentru că am văzut aglomerație”, a spus prefectul.

Alin Stoica a avertizat că protestatarii pot fi sancționați pentru nerespectarea normelor sanitare în vigoare și se pot răspunde chiar penal.

”Atât Poliția și Jandarmeria au în vedere măsuri ferme pentru orice încălcare a normelor legale. Pornind de la faptul că nu este voie să organizezi o demonstrație cu mai mult de 100 de oameni, purtarea măștii. Încetarea lucrului, grevă, fără respectarea pașilor și normelor legale și asigurarea unei treimi din capacitate, fiind vorba de o companie națională. Toate acestea se cercetează, și în cazul în care aceste fapte vor îmbrăca și latură penală, desigur, se vor face demersurile legale”, a declarat prefectul Capitalei.