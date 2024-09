Puloverul purtat de Matthew Perry în serialul Friends, scos la licitație! Suma ireală cu care a fost vândut

Cu ocazia împlinirii a trei decenii de la difuzarea primului episod al serialului TV „Friends”, au fost vândute la licitaţie mai multe obiecte de recuzită folosite la filmări, printre care și celebrul pulover purtat de regretatul actor Matthew Perry.

Licitaţia a inclus mai multe costume purtate de actorii din serial, dar și obiecte. Vedeta evenimentului a fost o reproducere după celebra canapea portocalie, care a fost martoră la multe scene cunoscute. Obiectul de mobilier a depășit de 15 ori valoarea estimată iniţial și s-a vândut cu 29.250 de dolari, spre surprinderea tuturor.

Alte articole vestimentare purtate de vedete precum Winona Ryder sau Bruce Willis s-au vândut cu sume cuprinse între 2.600 și 3.300 de dolari.

„La 30 de ani de la debutul său, în 1994, oameni din toată lumea încă îndrăgesc serialul Friends, iar acest lucru este demonstrat de succesul licitaţiei de astăzi”, a declarat David Goodman, directorul casei de licitații.

Serialul a fost difuzat timp de zece sezoane, din 22 septembrie 1994 până pe 6 mai 2004. În rolurile principale au jucat Jennifer Aniston (Rachel Green), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), David Schwimmer (Ross Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Courteney Cox (Monica Geller) şi Matthew Perry (Chandler Bing).

Citește și: MAGISTRAȚII AU DECIS! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU MEDICUL CARE I-A DAT KETAMINĂ LUI MATTHEW PERRY

Puloverul purtat de regretatul Matthew Perry și-a depășit valoarea estimată

Printre obiectele vestimentare care și-au depășit valoarea estimată inițial se numără și un pulover purtat de Matthew Perry, care în serial interpreta rolul personajul Chandler Bing. Acesta poate fi văzut pe îndrăgitul actor în episodul intitulat „The One With The Holiday Armadillo”, relatează Daily Record.

Puloverul s-a vândut contra sumei de 6.500 de dolari și a depășit de sase ori valoarea estimată iniţial. Licitaţia s-a desfășurat cu câteva săptămâni înainte de împlinirea unui an de la decesul lui Perry, care a murit pe 28 octombrie, la vârsta de 54 de ani, din cauza unei supradoze de ketamină.

Citește și: SURPRIZĂ URIAŞĂ! S-A AFLAT CINE VA MOŞTENI AVEREA COLOSALĂ A LUI MATTHEW PERRY. CUM SE ÎMPART CELE 120 MILIOANE DE DOLARI