Acasă » Știri » Radu Anton Roman ne aduce rețeta perfectă după sărbători! Balmoșul, mâncarea care curăță sufletul și liniștește trupul

Radu Anton Roman ne aduce rețeta perfectă după sărbători! Balmoșul, mâncarea care curăță sufletul și liniștește trupul

De: Paul Hangerli 02/01/2026 | 07:30
Radu Anton Roman ne aduce rețeta perfectă după sărbători! Balmoșul, mâncarea care curăță sufletul și liniștește trupul
Balmoș, sursa- captură video social media Odaia cu Povesti

După atâta porc, cârnați, tobă și sarmale, vine vremea unei mâncări care să aducă răgaz stomacului și tihnă omului. Balmoșul, veche bucată păstorească, se așază pe masă ca o adiere de munte, grea și ușoară deopotrivă, hrănitoare fără să apese, simplă și curată, cum numai bucatele din bătrâni știu să fie.

Rețeta de balmoș a lui Radu Anton Roman

Prin munții noștri, balmoșul mai poartă și alte nume, se mai face și cu jintiță, zer ori caș, dar rostul lui rămâne același: hrană curată, de stână, din vremuri în care oamenii mâncau puțin și trăiau mult. Și astăzi, după sărbători grele, balmoșul rămâne leacul cel mai bun: ușor, sățios și cinstit, ca o respirație de munte după o masă prea bogată.Balmoșul nu-i mâncare pripită și nici pentru mâini leneșe. El cere răbdare, foc domol și braț vânjos. Nu se face pe grabă, căci graba lângă balmoș e ca fata lângă flăcău neștiutor: iese mai mult pagubă decât folos.

Ingrediente balmoș:

  • 150 g unt
  • 2 litri smântână
  • 1 lingură sare
  • 1 kg mălai
  • 1,5 litri lapte acru (prins)

Toate acestea nu se aruncă laolaltă, ci se îmblânzesc una pe alta, cum se cuvine.

Cum se face balmoșul:

Întâi se pune untul în ceaun, la foc mic, să se topească domol. Apoi se adaugă smântâna și sarea, amestecând fără încetare, cu răbdare și cu luare-aminte. Când fierbe încet și miroase a bine, se toarnă mălaiul, ca la o mămăligă ciobănească zdravănă — nici prea des, nici prea subțire. Se amestecă întruna, până când untul începe să iasă la suprafață ca niște bălți aurii pe câmpul cald. Atunci se mai lasă câteva clipe pe foc iute, să prindă crustă ușoară, iar dacă e pus la cuptor, cu atât mai bine: se rumenește frumos, ca un cozonac.

Cum se mănâncă și servește balmoșul

Când e gata, balmoșul se pune cu ceaun cu tot pe masă, lângă un blid larg cu lapte acru. Fără lapte, balmoșul e ca ciorba fără ceapă. Așa se mănâncă din bătrâni, cu lingura mare, în tihnă, cu oameni buni la masă. Și dacă vrei să fie masa deplină, nu strică o glajă de țuică bună, ori un vin de mere, limpede și ușor acrișor, să curețe gura și să dezmorțească vorba. Balmoșul nu-i doar mâncare, e început de drum, e putere pentru muncă și tihnă pentru suflet.

Citește și: Cea mai „șmecheră” ciorbă care te pune pe picioare după Revelion. Descântecul de mahmureală al lui Radu Anton Roman

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Știri
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Știri
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci...
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat...
Cadou de 200.000 de euro la majoratul fiicei unui afacerist din Sibiu, într-un eveniment plin de fast
Adevarul
Cadou de 200.000 de euro la majoratul fiicei unui afacerist din Sibiu, într-un...
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv
Digi24
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Click.ro
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată...
Prima țară UE în care viteza e infracțiune: Ajungi la închisoare dacă depășești cu 50 km/h limita legală
Promotor.ro
Prima țară UE în care viteza e infracțiune: Ajungi la închisoare dacă depășești cu 50...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Prima imagine cu incendiul din Elveția. Cum a luat foc, de fapt, tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana
Horoscop Fecioară 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Fecioară 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Test de inteligență | Ce număr urmează în seria: 1, 3, 5, 11, 21?
Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului
Program TV 2 ianuarie 2026. Ce poți vedea la Pro TV și Antena 1, în a doua zi a anului
Tabel pensii 2026 | Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026
Tabel pensii 2026 | Ce pensie ai primi, dacă te-ai pensiona în 2026
Lista completă a evenimentelor din România, pe 2 ianuarie 2026. Concerte live și petreceri tematice ...
Lista completă a evenimentelor din România, pe 2 ianuarie 2026. Concerte live și petreceri tematice după Anul Nou
Vezi toate știrile
×