Radu Palaniță, mecanicul auto care a câștigat Românii au Talent, a ajuns pe mâna Poliției! Ce a pățit chiar înaintea unui concert: „Am dus-o la spital” 

Radu Palaniță a intrat în atenția publicului larg în anul 2020, atunci când a urcat pe scena Românii au Talent. Mecanicul auto a reușit să surprindă pe toată lumea cu vocea sa și a pus mâna pe marele premiu. De atunci viața lui s-a schimbat radical, iar acum are numeroase concerte. Însă, recent, chiar în drum spre un spectacol, Radu Palaniță a avut parte de o întâmplare nefericită, în urma căreia s-a ales cu un dosar penal. Ce a pățit cântărețul?

După ce a apărut la Românii au Talent, Radu Palaniță a început să aibă numeroase concerte. Unul dintre ele a avut loc în luna aprilie, la Berăria H și i-a purtat destul de mult ghinion acestuia. Chiar în drum spre spectacol, bărbatul a fost protagonistul unui accident rutier, ce l-a costat destul de scump și care i-a adus și un dosar penal pe numele său. Cum s-a întâmplat totul?

Radu Palaniță, dosar penal

În urmă cu doar câteva luni, Radu Palaniță a intrat în atenția oamenilor legii. În luna aprilie, în timp ce se afla în drum către un concert, bărbatul a accidentat o femeie, care a traversat strada printr-un loc nepermis. Impactul nu a fost unul grav, victima s-a ales cu doar câteva zgârieturi în cot și genunchi, iar Radu Palaniță cu o oglindă ruptă.

Imediat cum a văzut că femeia este rănită, câștigătorul Românii au Talent și-a oferit ajutorul și a condus-o pe aceasta la spital, iar mai apoi și-a reluat drumul către concert.

„N-am păcătuit. Într-un fel, ba da, e vina mea pentru că aveam un spectacol, pe 6 aprilie, la Berăria H, mă grăbeam să ajung un pic mai devreme și am luat-o pe o străduță lăturalnică să ajung la Piața Muncii. O femeie a traversat pe unde nu trebuia, n-a fost impact puternic, doar că mi-a rupt oglinda din dreapta, eu, atunci, probabil și cu spectacolul și cu ce se întâmplase, am zis „OK, vă duc eu la spital”. Am sunat un doctor la Floreasca, era în drum, s-o preia, am lăsat-o pe mâinile doctorului, m-am dus mai departe să-mi fac treaba la spectacol”, a declarat Radu Palaniță , în cadrul podcast-ului Altceva cu Adrian Artene.

Deși a crezut că totul s-a terminat aici, peste câteva zilei Radu Palaniță era căutat de oamenii legii, care l-au anunțat că trebuie să predea permisul auto și că s-a ales cu dosar penal pentru părăsirea locului accidentului. Deși și-a asumat fapta și a încercat să o ajute pe femeia accidentată, cântărețul a omis să urmeze prevederile legale, lucru care l-a costat scump.

„După, pe 11 parcă, m-au sunat cei de la Brigada Rutieră să trec pe la ei să le predau permisul și… dosar penal. Deci mie nu mi-a venit să cred cum a rămas: părăsirea locului accidentului. Pentru că n-am anunțat pe nimeni. Eu am luat-o pe femeie și am dus-o la spital, dar n-am anunțat Poliția.

E OK, ea n-a avut nimic. A avut niște contuzii la cot și la genunchi. N-a avut nimic, dar simțul civic a funcționat. O iau și o duc la spital, dar mai departe… Și la spital eu trebuia să zic: Sunt cutare, numărul mașinii și na. Am înțeles că după mă întorcea Poliția la locul accidentului să măsoare, să… Aici am greșit, da. Nu mi-a funcționat mintea pentru câteva secunde. Cu toate că numărul mașinii mele e 112”, a mai spus Radu Palaniță, în cadrul potcast-ului realizat de Adrian Artene.

