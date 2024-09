Radu şi Daiana au răspuns la întrebarea care îi „fierbe” pe fani. Ce este, de fapt, între ei după ce l-a lăsat pe Rareş

După ce i-a spus „adio” lui Rareș, Daiana Prodan pare să își îndrepte atenția către Radu, ispita alături de care a petrecut cel mai mult timp în Thailanda. Recent, cei doi au intrat împreună live pe TikTok, iar urmăritorii au fost curioși să afle ce se întâmplă, de fapt, între ei. Polițistul nu a ezitat să răspundă atunci când a fost întrebat dacă își dorește o relație cu fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Daiana și Rareș au mers la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. În cele din urmă, cei doi au decis să părăsească Thailanda împreună. Totuși, relația nu a mai durat mult. După ce a revăzut la televizor comportamentul iubitului său, concurenta a decis să se despartă de el.

Daiana a decis să îl lase pe Rareș, după ce emisiunea Insula Iubirii s-a difuzat la televizor. Tânăra a urmărit cu atenție ce a făcut fostul ei iubit în Thailanda și a realizat că nu este în regulă să îi accepte comportamentul.

Mai mult decât atât, fosta concurentă a show-ului de pe Antena 1 a dezvăluit că Rareș nici măcar nu a înțeles ce anume a greșit. Astfel, Daiana a pus punct relației, chiar dacă cei doi au plecat împreună la finalul emisiunii. Acum, tânăra are planuri mari.

„Mă mut în București, cam în 3 luni termin ce am de rezolvat. Nu am semnat contract pe viață cu Rareş. Am fost într-o emisiune şi am plecat împreună, da. Ne-am despărțit după ce am văzut emisiunea pentru că mi-am dat seama că nu e ok să fiu tratată aşa şi nici măcar nu a înțeles de ce a greșit.”, a spus Daiana într-un live pe TikTok.