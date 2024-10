Radu Siffredi nu se mulțumește doar cu surioara Deliei! Toți au întors privirile! ”Cumnățelul” a dat, din nou, moda peste cap!

Delia, sora ei, Oana și Radu Siffredi sunt un trio de senzație la capitolul fashion! CANCAN.RO a surprins imagini cu cei trei pe înserat, în timp ce își luau de-ale gurii la pachet. Se pare că frumoasa artistă se înțelege tare bine cu al ei „cumnățel” și cu orice ocazie petrece timp de calitate cu familia. De data aceasta, Oana, Delia și Radu au ieșit să ia o gură de aer, dar și mâncare la pachet. Ceea ce ne-a atras atenția însă au fost ținutele, în special cea a iubitului Oanei Matache. Se pare că de când are o relație cu sora artistei, Siffredi începe să se inspire tot mai mult din stilul excentric al Deliei.

Relația dintre Oana Matache și Radu Siffredi a stat o bună perioadă de timp sub lupa curioșilor, mai ales că a existat o perioadă destul de agitată în viața celor doi, la începutul poveștii de iubire. Acum, pare că lucrurile s-au potolit, iar toată lumea, dar mai ales, toată familia, este împăcată cu ideea. În special Delia pare să aibă o relație destul de apropiată cu partenerul surorii sale.

Din imaginile surprinse de CANCAN.RO se poate vedea cu ușurință că cei trei se simt degajați unul în compania celuilalt. Ba mai mult decât atât, au fost asaltați și de două fane, tare entuziasmate să îi întâlnească în realitate.

Delia, Oana Matache și Radu Siffredi, ținutele la control

Ei sunt cei trei care au rupt stilul! Delia și sora ei, Oana Matache împreună cu iubitul, Radu Siffredi au ieșit la o plimbare scurtă prin oraș, iar așa cum era de așteptat, toate privirile au fost ațintite asupra lor. Au fost opriți și de două fane, care au dorit să facă poze cu ei, le-au zâmbit și cel mai probabil le-au făcut complimente. Dar să vorbim despre ținutele acestui trio de excepție.

Vom începe cu Delia, dar știm deja că artista este adepta outfit-urilor confortabile, dar în același timp excentrice și nonconformiste. De data aceasta însă, vedeta a optat pentru o ținută ceva mai simplă, formată dintr-o pereche de colanți negri, o bluză sport în aceeași nuanță și șapcă. A spart însă cromatica cu pantofii sport mov și șosetele verde neon. Cât despre sora ei, Oana, nici ea nu a îndrăznit prea mult pe partea de fashion, era îmbrăcată cu o pereche de pantaloni largi, negri, un t-shirt alb și un cardigan gri pe umeri.

Am lăsat ce a fost mai spectaculos pentru sfârșit, asta deoarece Radu Siffredi a fost care a avut cea mai interesantă ținută. Bine, interesantă este puțin spus, dar nici nu știm ce alt cuvânt potrivit am fi putut alege. Un amalgam cu de toate, un layering neînțeles. Așadar, vom lăsa imaginile să vorbească de la sine. No comment!

