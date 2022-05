Pe rețelele de socializare, Radu Vâlcan a împărtășit o situație pe care a trăit-o recent. Prezentatorul de la ”Insula Iubirii” a comandat un taxi pentru soția lui, Adela Popescu. Însă, când taximetristul a ajuns la destinație, aceasta nu răspundea la telefon, astfel Radu Vâlcan luând decizia să îl contacteze pe șofer. Replica pe care a primit-o din partea lui, însă, l-a uimit.

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Recent, prezentatorul emisiunii ”Insula Iubirii”, de la Antena 1, a fost nevoit să îi comande un taxi soției sale, deoarece el nu putea să ajungă. Zis și făcut! A sunat, a făcut comandă, însă atunci când taximetristul a ajuns la destinație, Adela Popescu nu răspundea la telefon.

Radu Vâlcan, enervat de un șofer de taxi. Ce replică i-a dat, când l-a întrebat dacă Adela Popescu a urcat în autoturism

Îngrijorat, Radu Vâlcan l-a sunat pe șofer pentru a-l întreba dacă soția sa a urcat în autoturism. Însă, replica pe care a primit-o l-a uimit total. Pe rețelele de socializare, prezentatorul TV a povestit întreaga situație.

„Voiam să vă povestesc o întâmplare funny (n.r. amuzantă) care m-a marcat și enervat de asemenea. (…) Nu am putut să o iau pe Adela eu cu mașina și i-am sunat personal un taxi. (…) Adela nu răspundea, probabil că vorbea la telefon. L-am sunat pe șofer și după ce l-am întrebat îmi spune: ‘Normal că am ajuns. Da, doamna este în mașină, altceva? Ce mai vrei?’. Doamne, deci de ce așa? Am rămas surprins, vă jur”, a spus Radu Vâlcan.

