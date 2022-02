Raluca Drăgoi și iubitul ei se vor căsători în 2023! ”Da, e adevărat, voi fi mireasă”

Raluca Drăgoi a fost cerută în căsătorie de către Andrei, partenerul său. Cum a decurs întreaga scenă?

Cântăreața a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre planurile de viitor ale ei și ale iubitului său. Raluca Drăgoi anunțat când va avea loc nunta lor. Andrei a mărturisit cum a reușit să o ceară pe artistă în căsătorie.

Când va avea loc marele eveniment din viața Ralucăi Drăgoi?

Raluca Drăgoi formează un cuplu cu Andrei din luna iulie a anului trecut și deja și-a planificat marele eveniment. Nunta celor doi va avea loc pe data de 9 septembrie 2023. Cântăreața a declarat că doar atunci a găsit o dată disponibilă pentru ea și Andrei. Cei doi sunt foarte ocupați în majoritatea timpului.

”Da, e adevărat, voi fi mireasă în 2023, nu am timp în 2022 ca să fiu și eu mireasă anul acesta. Împreună cu Andrei am consultat agenda când am putea avea și noi o zi liberă ca să fim miri: 09.09.2023”, a spus Raluca Drăgoi în cadrul emisiunii TV.

Se pare că bruneta știe deja cum va arăta rochia ei de mireasă. Are multe idei pentru cum va arăta evenimentul și cum se va desfășura întreaga petrecere. Cântăreața a mai mărturisit că se bucură și că a putut alege o dată sonoră pe care invitații cu siguranță o vor ține minte.

”Noi vom fi nași de două ori anul acesta, iar din acest motiv noi trebuie să ne cununăm religios. I-am zis că noi vom fi nași de două ori, dar noi când. Am luat agenda să ne uităm când sunt eu liberă, când pot să-mi iau răgaz. Din această cauză am ales 09.09, ca să fie o dată sonoră, dar 2023, că să putem pune totul la punct, să fie totul așa cum trebuie”, a mai spus ea la Antena Stars.

Cum a fost cerută în căsătorie Raluca Drăgoi?

Andrei, viitorul soț al cântăreței, a dezvăluit cum și-a luat inima în dinți și s-a dus să ceară de la părinți pe Raluca. Acesta a mai spus că într-un final a fost foarte ușor să o ceară de la părinți pe brunetă, asta deoarece are o relație deschisă cu mama și tatăl vedetei și sunt prieteni foarte buni.

