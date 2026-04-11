Ramona Olaru a ”plecat” de la Neatza cu Răzvan și Dani. Unde a fost văzută asistenta TV

Ramona Olaru, una dintre cele mai cunoscute asistente TV din România, a lipsit în ultimele zile de la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, fapt care a stârnit curiozitatea publicului.

Prezentă constant în matinalul de la Antena 1, Ramona este recunoscută pentru energia ei și pentru prezența carismatică din platou, astfel că absența ei nu a trecut neobservată. Conform informațiilor publice, motivul lipsei nu este unul profesional, ci personal: vedeta se află în vacanță.

Ramona Olaru a ”plecat” de la Neatza cu Răzvan și Dani

Potrivit postărilor de pe rețelele sociale, Ramona Olaru se bucură de câteva zile de relaxare în Tenerife, una dintre cele mai populare destinații turistice din Insulele Canare. Zona este cunoscută pentru plajele sale spectaculoase, vegetația luxuriantă și temperaturile blânde pe tot parcursul anului. Ramona a publicat mai multe imagini și videoclipuri din această escapadă, confirmând astfel că se află într-o binemeritată pauză.

Un alt detaliu care a atras atenția fanilor este faptul că asistenta TV nu este singură în vacanță. Ramona se află alături de iubitul ei grec, cu care formează un cuplu de câteva luni.

Unde a fost văzută asistenta TV

Tenerife este recunoscută pentru traseele sale spectaculoase, pentru peisajele vulcanice și pentru zonele de junglă subtropicală, iar imaginile postate de Ramona se potrivesc perfect cu specificul insulei.

Într-unul dintre story urile publicate, Ramona apare relaxându se la soare, într un decor tropical, cu vegetație luxuriantă și atmosferă de resort. În alte cadre, aceasta este surprinsă traversând un pod suspendat într-o zonă de junglă, îmbrăcată lejer, semn că explorează insula. De asemenea, a publicat imagini cu vegetația specifică zonei, inclusiv bananieri, foarte comuni în Tenerife, unde există numeroase plantații.

CITEŞTE ŞI: Ce tarif are iubitul Ramonei Olaru. Suma pe care o cere Steve Ant pentru 45 de minute de cântat

Ramona Olaru a îmbrăcat rochia de mireasă! Apariție neașteptată, în direct, la Neatza