Ramona Olaru, pregătită să devină mămică! ”Puteam să ajung așa mai devreme”

Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute asistente de televiziune. După mai multe relaţii eşuate, blondina şi-a găsit în sfârşit liniştea, iar în prezent se gândeşte să devină mămică. Vedeta a făcut recent dezvăluiri despre acest subiect.

Ramona Olaru îşi doreşte să devină mamă. Pe pagina sa de Instagram, blondina a publicat o imagine alături de o fetiţă pe care o îmbrăţişează, iar în dreptul fotografiei a scris şi câteva rânduri.

Fani acesteia şi-au dat imediat seama de faptul că vedeta îşi doreşte să aibă un copil în viitorul apropiat.

”Cand ma gandesc prin cate am trecut si cate lectii a trebuit sa invat sa ajung in sfarsit sa fiu bine si linistita eu cu mine, parca uneori simt ca am pierdut timp pretios, in care puteam sa ajung asa mai devreme! Dar cum spuneam… Toate vin exact atunci cand le este timpul! Așa să-mi ajute Dumnezeu!:)) ❤️🤗🤱🏼”, este mesajul transmis pe Instagram, de Ramona Olaru.

Ramona Olaru a vorbit despre relaţiile toxice

În urmă cu câteva săptămâni, Ramona Olaru ne-a mărturisit cu ce s-a confruntat în ultimii ani și ce anume a determinat-o să apeleze la ajutorul specialiștilor. Se pare că procesul de vindecare mai are încă foarte multe etape, însă asistenta de la Antena 1 susține că se simte mult mai bine și a înțeles o lecție foarte importantă: cine este și ce vrea cu adevărat.

„Deși mi-au trebuit foarte mulți ani, am ajuns la 32 de ani, ca să realizez foarte multe lucruri, mă simt foarte bine în momentul acesta. Îți dai seama de ce se întâmplă abia atunci când recunoști ce faci, cum reacționezi, ce spui.

Nu pot să spun că a fost un moment anume care a declanșat nevoia asta a mea. Cred că ultimii patru, cinci ani. Și fosta căsnicie și fosta relație, toate întâmplate până în punctul acesta m-au adus să fiu astăzi atât de OK”, ne-a dezvăluit Ramona Olaru.

„Stima de sine nu a fost niciodată scăzută. Acesta a fost cel mai bun lucru la mine, tot timpul am avut chestia asta la un nivel foarte crescut. Dar teama de abandon și teama de a nu sta singur au existat tot timpul în mine. Probabil că mai sunt câteva răni de genul acesta, dar, ușor-ușor, le tratez și mă bucur că sunt bine acum. Într-adevăr a fost nevoie de un psiholog și în continuare este nevoie.

Privesc altfel lucrurile și știu ce am de oferit și, în sfârșit, știu ce vreau de la un bărbat. Și am învățat să setez anumite limite, pe care n-am știut niciodată să le setez în relațiile pe care le-am avut, dar acum știu” , a mai adăugat blondina.

Sursă foto: Instagram