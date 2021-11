Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, ipostaze interzise minorilor! Cum s-au fotografiat cei doi amorezi în fața oglinzii

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au trecut la next level. Și-au asumat relația, iar acum tot ce le-a rămas este să arate cât de mult se iubesc și cât de bine se potrivesc. Ultima postare a blondei a fost de departe cea mai sugestivă pentru etapa relației în care se află cei doi. Atenție, imagini interzise minorilor!

Ultima fotografie postată de vecina de la ”Neatza cu Răzvan și Dani” a făcut deliciul urmăritorilor de pe rețelel de socializare. Cei doi amorezi s-au fotografiat în fața oglinzii, nimic anormal până acum, doar că Ramona Olaru este surprinsă într-un prosop pe care îl are înfășurat în jurul copului, iar iubitul ei o cuprinde în brațe de la spate.

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru formează cel mai fresh cuplu din showbizul românesc, după mulți ani în care au fost prieteni buni, cei doi s-au decis să ducă prietenia la un alt nivel: iubiți.

(VEZI ȘI:CEL MAI NOU CUPLU DIN SHOWBIZ A TRECUT LA URMĂTORUL NIVEL. CANCAN.RO I-A SURPRINS! RAMONA OLARU S-A MUTAT DEJA ÎN CASA LUI CAZACU?)

Cătălin Cazacu, declarații despre relația cu Ramona Olaru

Cătălin Cazacu, campion la motociclism, este noul iubit al vecinei de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”. Acesta a povestit cum au ajuns să formeze un cuplu, dar și ce planuri de viitor au împreună:

(VEZI ȘI:”VREAU O FETIȚĂ CA TINE!”. CĂTĂLIN CAZACU VREA SĂ DEVINĂ TĂTIC? CE REACȚIE A AVUT RAMONA OLARU)

”Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii aștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi, că noi suntem prieteni și când cunoști un om prin baza unei prietenii mai devreme sau mai târziu îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă suntem singuri amândoi. Petrecând timp împreună am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec in Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat in străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, a precizat Cătălin Cazacu la ”Teo Show”.