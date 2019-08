Răpire ca în filme, la Constanța! Un tată a rămas fără fetița lui, după ce a fost bătut în mijlocul străzii

Un bărbat din Constanța face apel la autorități, să fie ajutat, după ce fosta soție, o rusoaică, i-a răpit fetița chiar din mijlocul străzii, împreună cu familia ei, după ce l-au bătut în ultimul hal.

Ruoaica și-ar fi chemat familia special din Moscova pentru a-l bate și pentru a-l obliga pe bărbat să i-o dea pe minora de patru ani. Imaginile au fost surprinse și de o cameră de supraveghere.

Atacat de mai mulți indivizi, Valentin Stoinescu s-a prăbușit la pământ, nu înainte ca fetița să-i fie smulsă din brațe.

”Am venit de la cumpărături cu fetița. Am luat fetița în brațe și o sacoșă în cealaltă mână. În timp ce ma îndreptam spre scara blocului am fost atacat de un grup de persoane”, a declarat bărbatul pentru Stirile Kanal D.

Rusoaica a urcat-o pe copila speriată într-o mașină și a dispărut cu ea.

De aproape 3 saptamani, Valentin nu mai știe nimic de fetița lui. Acesta crede că minora ar putea fi scoasă ilegal din țară de către fosta sotie.

Și asta pentru că rusoaica ar avea relații la nivel înalt în Moscova și ar putea să treacă granița cu tot cu ea.